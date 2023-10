Zhang, rifinanziamento prestito: “Rischia di perdere l’Inter a zero”

Il presidente dell’Inter deve rinfinanziare il prestito; due le possibilità davanti a Zhang che corre un grosso rischio

Una delle squadre più forti del massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, l’Inter; i nerazzurri, in questa stagione, vogliono raggiungere obiettivi importanti partendo dal successo dello scudetto. In ambito internazionale, invece, si proverà a tornare in finale dopo la delusione avuta nella scorsa stagione contro il Manchester City. Abbiamo poi la Coppa Italia con la voglia di difendere il titolo conquistato in finale con la Fiorentina. Da una parte il campo dove Inzaghi e i suoi ragazzi vogliono ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali, dall’altra Zhang con una situazione per nulla semplice e la necessità di trovare una soluzione.

Il presidente nerazzurro, infatti, deve risolvere la delicata situazione economica del club e a tal proposito è intervenuto Carlo Festa ai microfoni di TvPlay. Il giornalista del Sole 24 Ore ha dichiarato “Le cose sono complicate ma paradossalmente semplici” continuando “Zhang deve restituire 350 milioni a Oaktree a maggio 2024“. Una cifra decisamente imponente e, sottolinea Carlo Festa, “Per evitare l’esclusione del pegno ci sono due strade“.

La prima opzione è quella di rifinanziare il prestito ma, in questo caso, il presidente dell’Inter andrebbe a pagare tassi di interesse più elevati. E infatti come sottolineato da Carlo Festa “Zhang resterebbe proprietario rinegoziando il debito a tassi più elevati“. Una dimostrazione di come il numero uno nerazzurro sia attaccato al club. Per quanto concerne il rifinanziamento del debito, sono due i grandi fondi disposti a trattare. “Sixth Street e Ares sono interessate al finanziamento“. Bisogna, però, sottolineare una difficoltà del presidente nerazzurro che “Deve dare garanzie aggiuntive alla sola Inter“.

Zhang non solo il rifinanziamento: la seconda opzione

Abbiamo detto di come ci siano due possibilità di fronte a Zhang; la prima è quella del rifinanziamento ma questa strada rischia di essere pericolosa con il presidente nerazzurro che “Rischierebbe di perdere il club a zero“. Ecco perché il patron nerazzurro “Ha scelto due consulenti finanziari, uno del Golfo Perisco e uno americano“.

La situazione, da questo punto di vista, è piuttosto complicata e riguarda il discorso economico dell’acquirente che “Dovrebbe mettere i soldi sia per acquistare il club sia per il rifinanziamento per un totale di 1.5 miliardi di euro“. Situazione, dunque, piuttosto delicata per Zhang con il patron nerazzurro che deve trovare una soluzione in tempi ristretti.