Sorpresa Conte: la rivelazione spiazza tutti

Antonio Conte al centro delle voci di mercato: vuole il ritorno in Italia, ma spunta la sorpresa per il tecnico salentino

“Mi piacerebbe allenare in piazze calde come Napoli e Roma“. Antonio Conte, al centro dei rumors di mercato nelle ultime settimane, ha aperto la porta ad un ritorno in panchina (ma da inizio stagione) e lanciato dei messaggi neanche troppo velati ad azzurri e giallorossi.

L’allenatore salentino è fermo dopo l’esonero con il Tottenham ed aspetta l’occasione giusta per rimettersi in pista dopo aver dedicato qualche mese alla famiglia. Dopo aver avuto contatti con De Laurentiis, non sfociati poi in un accordo, Conte resta in attesa ma un suo ex compagno di squadra preannuncia una possibile sorpresa.

È Angelo Di Livio, intervenuto al canale Twitch di TvPlay, a svelare quale potrebbe essere il futuro dell’ex di Inter e Juventus. Commentando le sue dichiarazioni ha, infatti, affermato: “Lui è così: gli piace il tifo passionale. Ha mandato segnali a due piazze importanti (Napoli e Roma, ndr), ma ha nel cassetto qualche sorpresa secondo me. Ha anche detto di rimpiangere l’addio alla Juve. Tre giorni fa – ha continuato Di Livio – ho cenato con lui: vuole tornare ad allenare in Italia”.

Al di là di quale sarà la destinazione, è inevitabile che il suo nome sia accostato a tutte le big che potrebbero cambiare allenatore. Come il Napoli, appunto, che deve fare a meno nei prossimi incontri di Osimhen: “C’è Simeone che è una valida alternativa”.

Inevitabile un accenno alla questione scommesse con la squalifica di Fagioli: “Gli mando un grande abbraccio. Spero che torni cresciuto come calciatore e come uomo. Ha sbagliato ed è giusto che paghi ma ora serve silenzio e restare con la famiglia. Bisogna lasciare spazio alle indagini”.

Milan-Juventus, Di Livio: “Allegri non può perdere”

Archiviato anche il capitolo scommesse, per Angelo Di Livio è il momento di parlare del big match della prossima giornata di Serie A: Milan-Juventus.

“Sono due squadre in emergenza, ma possono sopperire a qualche infortunato. La Juve non può permettersi di perdere questa partita. I bianconeri devono essere cinici, credo che a gennaio faranno mercato. Ad Allegri mancherà Danilo, spero Chiesa possa andare in panchina e subentrare a gara in corso. Infortunati nella Juve? Certe situazioni possono capitare”.

Non se la passa meglio il Milan che deve fare i conti con il forfait anche di Sportiello: “Mirante ha fatto comunque una buona carriera. È un po’ arrugginito ma queste gare ti danno una carica incredibile.