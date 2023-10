Sconto di 5 milioni sul riscatto: la Juventus si regala il colpo a gennaio

Ore frenetiche in casa Juventus: oltre al prossimo impegno contro il Milan, infatti, i bianconeri guardano con molta attenzione l’evolvere delle situazioni di mercato

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Juventus, gara che potrebbe fungere da spartiacque per la stagione della compagine di Allegri, a caccia di certezze dopo la vittoria nel derby. L’esame di San Siro metterà alla prova due squadre che comunque dovranno fare i conti con numerose assenze.

La vigilia di una delle classiche del nostro campionato è stata comunque monopolizzata anche da altre voci. In primis quelle legate al caso scommesse, ma non solo. Negli ultimi giorni, sebbene la sessione estiva di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, hanno ripreso quota anche le voci sui nuovi possibili affari. A tal proposito la Juventus sta continuando a monitorare la situazione, alla ricerca di chances importanti. I casi Pogba e Fagioli hanno sicuramente ridimensionato il ventaglio di soluzioni a disposizioni di Allegri. Sebbene la Juventus non disputi le Coppe europee, Allegri si trova a fare i conti con una vera e propria emergenza nella zona nevralgica del campo.

Samardzic alla Juventus: dall’obbligo di riscatto allo sconto sulle cifre. Le ultime

Oltre al sogno Khephren Thuram, per il quale il Nizza continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, le antenne di Giuntoli sono drizzate anche su altri obiettivi. Nel rapporto qualità/prezzo, infatti, il primo nome sulla lista della Juventus è quello di Samardzic, per il quale ci sarebbero già stati i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del calciatore.

Protagonista di una delle telenovelas mediatamente più importanti della scorsa estate, il classe 2002 da sempre piace e non poco a Cristiano Giuntoli, che avrebbe voluto portarlo anche a Napoli. Per adesso i due club non si sono ancora seduti al tavolo delle trattative per imbastire l’operazione. Tuttavia, cominciano ad emergere le prime cifre. Secondo quanto evidenziato da Paolo Bargiggia, infatti, la Juventus potrebbe essere ingolosita all’idea di portare Samardzic a Torino ad una duplice condizione. Laddove i friulani abbassassero le pretese da 30 a 25 milioni milioni ed accettassero un prestito con obbligo di riscatto da 3/4 milioni, si potrebbero creare spiragli interessanti già a gennaio. Soluzione, quindi, da monitorare con estrema attenzione.