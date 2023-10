Marotta, scelto l’erede all’Inter: decisione chiara

Marotta può dire addio all’Inter prossimamente, i nerazzurri si guardano intorno per il sostituto: un nome svetta sugli altri

Il nome di Beppe Marotta è certamente uno dei principali, quando si fa riferimento a dirigenti sportivi di grandi capacità. L’attuale ad dell’Inter ha raccolto grandi successi in carriera e in nerazzurro sta confermando tutta la sua abilità.

A Milano dal dicembre 2018, dopo l’addio alla Juventus ha portato anche l’Inter a raggiungere traguardi importanti. In bianconero, aveva messo la firma su sette scudetti. Uno lo ha conquistato anche in nerazzurro, con altri trofei e con una Champions League sfiorata lo scorso anno. Non era facile far fronte ai tanti addii di questa estate, ma ci è riuscito, mettendo a disposizione di Simone Inzaghi una rosa ugualmente competitiva per grandi traguardi in Italia e in Europa. Ma sta guardando già avanti.

Marotta ha spiegato che l’Inter sarà la sua ultima squadra e che gli interesserebbe entrare nella politica calcistica. Il suo nome, in particolare, potrebbe essere spendibile come nuovo presidente della FIGC nel momento in cui dovesse esaurirsi il mandato di Gravina, in discussione sotto vari aspetti. Sicuramente, per la Beneamata si tratterebbe di un addio pesante.

Inter, per il dopo Marotta c’è un’idea precisa

Inter che dunque tra un po’ dovrà pensare alla sostituzione di Marotta e che riflette sui nomi che potrebbero essere maggiormente idonei a rilevare una figura tanto importante.

Nel consueto sondaggio su Twitter, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it chi sarebbe preferibile per prendere il suo posto. Sondaggio sostanzialmente stravinto da Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo in questo momento, votato dal 57,1% dei partecipanti. Molte meno preferenze per Antonio Percassi dell’Atalanta (23,8%), per Joe Barone della Fiorentina e per Tiago Pinto della Roma (pari merito con il 9,5% dei voti).