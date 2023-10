Maignan, super offerta al Milan: addio anticipato a gennaio

Maignan è un giocatore fondamentale per Pioli che rischia, nel mercato di gennaio, di ricevere una brutta sorpresa dal mercato

Il Milan, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, affronterà la Juventus in un big match che può dare indicazioni molto importanti in ottica scudetto. I rossoneri vogliono mantenere il primato della classifica ma di fronte si troveranno una squadra con l’obiettivo di uscire da San Siro con i tre punti. Pioli dovrà fare a meno di assenze pesanti specialmente in porta dove il tecnico non potrà contare su Maignan e Sportiello.

Importante l’assenza dell’estremo difensore francese che sta dimostrando di essere elemento fondamentale all’interno della rosa rossonera. Una testimonianza è arrivata nel match in casa del Genoa quando, sul punteggio ancora fermo sullo zero a zero, Maignan compie una parata risultata decisiva per il risultato finale. Estremo difensore forte tra i pali, abile nelle uscite e soprattutto leader carismatico con la capacità di infondere sicurezza ai suoi difensori.

Gli obiettivi del Milan, in questa stagione, sono molto importanti; in campionato si vuole puntare a lottare per lo scudetto fino alla fine mentre in Champions bisogna superare un girone per nulla semplice ma alla portata dei rossoneri. Da considerare poi la Coppa Italia dove si può arrivare fino in fondo. Obiettivi raggiungibili grazie ad un portiere come Maignan anche se, in vista del mercato invernale, Pioli deve fare molta attenzione.

Pioli e la preoccupazione Maignan: pressione del Chelsea

Abbiamo parlato della grande importanza di Maignan all’interno della Milan e, anche per questo, i rossoneri vorrebbero prolungare il contratto dell’estremo difensore francese fino al 2026. In questo piano, però, bisogna fare molta attenzione al Chelsea. Il club di Premier League ha dimostrato, nelle ultime sessioni di mercato, di avere una disponibilità economica importante e di poter arrivare praticamente a qualsiasi giocatore.

I Blues non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e, nella prossima sessione invernale di mercato, sembrano voler rinforzare la rosa a disposizione di Pochettino. Il tecnico dovrebbe aver individuato in Maignan l’obiettivo principale per andare a rinforzare la porta della propria squadra considerando il valore dell’estremo difensore francese.

L’operazione, però, sembra essere ai limiti dell’impossibile specialmente nel prossimo calciomercato invernale; indipendentemente dalle offerte che il Chelsea possa mettere sul piatto, il Milan non si andrà a privare del proprio portiere con la stagione in corso e una serie di obiettivi ancora da raggiungere. I Blues hanno messo gli occhi su Maignan ma l’estremo difensore francese è uno dei punti fermi dei rossoneri che vogliono tenere un giocatore così importante.