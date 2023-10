Luis Enrique ‘snobba’ il Milan: “Contro lo Strasburgo sarà più difficile”

Luis Enrique accende in conferenza stampa la partita di Champions League contro il Milan. I rossoneri proveranno a sbancare a Parigi

Il Milan il Champions League non è ancora riuscito ad ingranare. Per passare il turno ora diventa fondamentale ottenere dei risultati contro il PSG. Intanto l’allenatore dei parigini Luis Enrique accende la sfida contro i rossoneri con dei commenti in conferenza stampa.

In campionato il Milan sta proseguendo con un cammino quasi perfetto, sporcato solamente dalla pesante sconfitta nel Derby. Al contrario, in Champions League il Diavolo fatica a trovare la giusta marcia per ingranare, sopratutto in fase realizzativa. Nelle prime due gare del girone contro Newcastle e Borussia Dortmund, infatti, i rossoneri hanno imposto il loro gioco, creando tantissime occasione ma terminando entrambi i match 0 a 0.

La poca lucidità sotto porta ha messo ora il Milan in una situazione complicata per il passaggio del turno. Sarà necessario macinare dei punti contro il PSG, sulla carta grande favorita del girone. I parigini, però, hanno mostrato delle grossissime lacune nella gara contro il Newcastle del 4 ottobre, persa con un secco 4 a 1. Pioli dovrà quindi guardarsi e riguardarsi quella partita, per tentare l’impresa di sbancare il Parco dei Principi.

La motivazione giusta ai rossoneri potrebbe essere stata regalata dell’allenatore rivale Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, infatti, in conferenza stampa ha iniziato a parlare del match, lanciando una sfida a Leao e compagni: ” La partita contro lo Strasburgo non sarà per niente facile. Anzi, sarà molto più complicata di quella contro il Milan”. Questione di troppa eccitazione secondo l’ex allenatore del Barcellona che a Milano dovrà, a detta sua, essere bravo a “Calmare i giocatori”.

Milan fai attenzione: Mbappé pericolo numero uno

Il PSG è una squadra piena di talenti di cui il Milan dovrà preoccuparsi per la gara di Champions League. In particolare il pericolo numero uno sarà Kylian Mbappé che non segna con il club da ben 4 partite di fila.

Luis Enrique in conferenza stampa ha anche affidato alla stella Kylian Mbappé le redini dell’attacco parigino per le prossime gare. Il francese viene da 4 partite consecutive senza timbrare il cartellino con il club, mentre in nazionale ha trovato la rete per ben 3 volte in sole due partite. Il tecnico del PSG ha provato a spronarlo a ricercare la giusta motivazione anche con la squadra: “L’unica cosa che è mancata negli ultimi match è stato il gol. La pausa nazionale può aver fatto bene a Kylian”.

Sono tanti, troppi persino, 4 incontri senza segnare per un campione del calibro di Mbappé. Per il Milan, perciò, il francese sarà il pericolo numero uno, da arginare in tutti i modi possibili. L’ingrato compito spetterà a Davide Calabria, aiutato il più possibile dal centrocampo. Theo Hernandez, pochi giorni fa, ha provato a dare dei consigli al suo capitano su come bloccare l’ex Monaco: “L’unico modo per fermarlo è fargli fallo finché si può”.

Simone Giri