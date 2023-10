L’assist di Hojbjerg alla Juve: via libera al ritorno in Serie A

La Juventus deve sostituire Pogba e Fagioli: tre nomi in cima alla lista della spesa del Dt Giuntoli per il mercato di gennaio

Caccia al centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri nel mercato di gennaio per la Juventus, che dovrà far fronte alle assenze forzate di Pogba e Fagioli.

Il francese è ancora in attesa della squalifica per la positività al doping con il club bianconero che pensa alla rescissione del contratto, mentre giovedì è stata ufficializzata la sanzione per il giovane centrocampista italiano per la vicenda scommesse e che lo terrà lontano dai campi per sette mesi. C’è urgenza per Allegri di rimpolpare il reparto mediano con almeno un nuovo tassello e al momento sono tre i nomi in cima alla lista del Dt Giuntoli e del braccio destro Manna. Il preferito – stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ – resterebbe Hojbjerg, che al momento sta giocando con il contagocce al Tottenham e avrebbe espresso il desiderio di lasciare Londra alla riapertura del mercato. Gli ‘Spurs’ però non farebbero al momento sconti e non prenderebbero in considerazione l’ipotesi di un prestito fino a giugno.

Calciomercato Juventus, torna di moda De Paul: l’incastro che lo porta da Allegri

Il Tottenham valuta 30 milioni di euro il centrocampista danese, visionato da un osservatore della Juve nell’ultimo match con la maglia della Danimarca.

Occhio comunque anche alla concorrenza dell’Atletico Madrid di del ‘Cholo’ Simeone, uno scenario che però potrebbe favorire la ‘Vecchia Signora’ nella corsa a Rodrigo De Paul, profilo tornano d’attualità in orbita bianconera. L’approdo infatti di Hojbjerg spingerebbe il campione del mondo argentino sempre più verso l’addio alla compagine madrilena. L’ex Udinese è sempre un nome che stuzzica la Juventus e anche il diretto interessato non ha mai fatto mistero di gradire un eventuale ritorno in Serie A. Un altro candidato ‘caldo’ nella lista di Giuntoli rimane Samardzic, con l’Udinese in questo caso che apre alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro, la stessa formula insomma che avrebbe portato il serbo la scorsa estate all’Inter. Dall’Inghilterra infine si fa largo anche l’ipotesi Kalvin Philips, che il Manchester City sta cercando di piazzare all’estero visto il poco spazio avuto finora nello scacchiere di Guardiola dal nazionale inglese.