Immobile saluta Sarri a gennaio, ma resta in Serie A

Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio nel mercato invernale, con le sirene arabe che non si sono mai placate: c’è anche l’ipotesi Serie A

Dopo anni gloriosi in cui ha macinato gol, Ciro Immobile sta attraversando uno dei momenti più complicati da quando indossa la maglia biancoceleste: in 7 partite sono arrivate solamente 2 reti per l’attaccante della Nazionale.

In estate le sirene arabe erano state insistenti e con i sauditi che avevano tentato l’attaccante con un ingaggio stellare. La possibilità di incassare grandi somme è quella che ha convinto Sergej Milinkovic-Savic nell’ultimo mercato e potrebbe essere ancora nella mente di Immobile per il mercato invernale. Inoltre, c’è una big di Serie A che starebbe valutando un assalto: ecco la scenario che potrebbe portare Immobile a vestire un’altra maglia nel campionato italiano.

Non solo l’Arabia Saudita, anche l’Inter pensa ad Immobile

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de Il Messaggero, anche l’Inter starebbe pensando a Ciro Immobile per rinforzare il proprio reparto offensivo nel mercato di gennaio. Simone Inzaghi sarebbe molto contento di ritrovare il bomber, che garantirebbe un’alternativa di primissimo livello alla coppia formata da Lautaro e Thuram.

Uno scenario affascinante per i tifosi nerazzurri, meno per quelli biancocelesti, ma anche di difficile compimento. Claudio Lotito non sarebbe intenzionato a cederlo nel mercato invernale, tantomeno ad un club concorrente in Serie A. Se proprio dovesse essere impossibile proseguire insieme, la prossima destinazione di Immobile sarebbe proprio l’Arabia Saudita.

In tutto questo, bisognerà capire quale sarà la volontà del giocatore. Ciro vuole ritrovare la forma migliore per dimostrare a tutti, anche ad alcuni tifosi biancocelesti che lo hanno criticato nelle ultime settimane, che è ancora un goleador con pochi eguali in Italia. Inoltre, il suo obiettivo è anche quello di riconquistarsi un posto in Nazionale, dimostrando al CT Spalletti che può ancora essere una risorsa importante per il gruppo. Alla fine della favola, Immobile-Inter è una suggestione affascinante per Simone Inzaghi, ma anche una storia che difficilmente verrà scritta: una piccola finestrella, però, va lasciata aperta.