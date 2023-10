Ibrahimovic non gioca più: la pazza idea di gennaio

Nella rosa del Frosinone di Di Francesco troviamo un giocatore che, fino a questo momento, ha avuto veramente poco spazio

La Serie A sta per ripartire dopo la pausa delle nazionali e sono diverse le partite interessanti del prossimo turno di campionato; è chiaro che gli occhi saranno puntati sul match di San Siro tra Milan e Juventus. Nella giornata di domenica, però, troviamo anche una partita tra due squadre che stanno facendo molto bene in questo primo scorcio di stagione: Bologna e Frosinone.

Gli ospiti, dopo aver ottenuto la promozione dalla Serie B, devono lottare per la salvezza; obiettivo che, dopo le prime otto giornate, sembra essere decisamente alla portata dei ragazzi di Di Francesco. Il Frosinone è attualmente ottavo in classifica con dodici punti frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e solo due sconfitte; la squadra ha una precisa identità di gioco, sa cosa deve fare in campo e vuole proporre il proprio calcio anche contro le big del campionato come successo all’Olimpico contro la Roma.

Merito di questo inizio, decisamente positivo, del Frosinone è di Di Francesco che si vuole prendere una grande rivincita dopo le ultime, non fortunatissime, esperienze. Il tecnico sta valorizzando al meglio la rosa a disposizione anche se bisogna parlare di un giocatore, fino a questo momento, impiegato veramente poco dall’allenatore. Stiamo parlando di Ibrahimovic.

Ibrahimovic impiegato con il contagocce: il futuro

Nell’attacco del Frosinone non possiamo non menzionare Soulé, uno dei punti di forza all’interno della rosa di Di Francesco e giocatore a cui fare affidamento per andare a raggiungere, il prima possibile, la salvezza. Il reparto offensivo del club neopromosso, però, è decisamente folto con l’allenatore che può contare anche Arijon Ibrahimovic.

Classe 2005 può essere impiegato su tutto il fronte offensivo anche se preferisce partire da sinistra in modo da accentrarsi e poter utilizzare il suo piede forte, il destro. Ibrahimovic arriva in prestito dal Bayern Monaco, uno dei club più importanti che ci siano in Europa. Fino a questo momento, però, la sua avventura in Italia non possiamo considerarla propriamente positiva; il ragazzo è stato impiegato con il contagocce ed è entrato, solamente nei minuti finali, sia contro la Roma sia contro il Verona.

Una situazione da monitorare considerando l’età del ragazzo e la necessità di giocare per mostrare le proprie qualità; a gennaio arriva il mercato invernale ma al momento possiamo solamente fare delle ipotesi. La sensazione, considerando anche quanto successo con Reinier, è che per Ibrahimovic possa arriva il momento di far vedere il proprio talento; la concorrenza in attacco è tanta ma la stagione è lunga e il Frosinone, per raggiungere la salvezza, ha bisogno di tutti.