Escluso ufficialmente dalla squadra: Juve, ecco cosa succede

Scontro totale tra il tecnico e una delle stelle della rosa. Si viaggia spediti verso una cessione, già nel prossimo calciomercato di gennaio

Apettando il ritorno della Serie A e di tutti gli altri principali campionati europei, tiene sempre banco la vicenda scommesse e, naturalmente, il calciomercato. Dove, parlando di quello di gennaio, la Juventus sarà una delle grandi protagoniste.

Giuntoli e soci saranno chiamati a rimpiazzare gli squalificati Pogba e Fagioli. In sostanza a Massimiliano Allegri dovrebbe venir consegnato quantomeno un nuovo centrocampista. Hojbjerg in uscita dal Tottenham sembra ad oggi il favorito, anche perché arrivare a Khephren Thuram appare decisamente complicato. Il francese figlio d’arte piace molto ai bianconeri, tuttavia il Nizza non intende privarsene a stagione in corso, se non di fronte a una proposta davvero irrifiutabile. Inoltre su di lui ci sono diversi top club europei, in Inghilterra è uscito anche l’interesse del Manchester City di Guardiola.

In ottica estate prossima, anche se il calciatore in questione potrebbe cambiare maglia già nella finestra di riparazione, sempre Oltremanica hanno tirato fuori per i bianconeri un nome a dir poco clamoroso: quello di Jadon Sancho.

L’inglese ha rotto col Manchester United, più precisamente con ten Hag il quale gli imputa scarsa professionalità in allenamento. E non solo… Da inizio ottobre, il classe 2000 è è stato escluso dal gruppo squadra che sta arraccando in Premier – è a metà classifica – e che nelle prime due giornate di Champions non ha fatto nemmeno un punto. All’ex Dortmund è stato addirittura proibito di partecipare alla foto di squadra scattata al centro di allenamento.

Juventus-Sancho, operazione in salita

Costato 85 milioni di euro più bonus nell’estate 2021, per Sancho si ipotizza un possibile ritorno al Borussia Dortmund – seppur con la formula del prestito – e appunto di un trasloco in un altro campionato europeo. L’interesse della Juve viene dato come concreto, anche se risulta difficile pensare a un suo approdo a Torino già a gennaio.

Legato ai ‘Red Devils’ fino a giugno 2026, il ventitreenne londinese è uno dei più pagati (circa 16 milioni di euro) della rosa. Per età e caratteristiche, Sancho sarebbe perfetto per i bianconeri, mentre sul piano economico decisamente troppo per il nuovo corso che, come noto, punta con forza a un taglio corposo del monte ingaggi.