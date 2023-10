Caos Corona, Allegri non indagato. Chat sotto osservazione: altri calciatori coinvolti | ESCLUSIVO

Inconsistente il video di Corona su Allegri: non è rilevante per la Procura. Nelle chat degli indagati i nomi di altri professionisti

Il nuovo video di Fabrizio Corona, quello nel quale si fa il nome di Massimiliano Allegri, non sarà preso in considerazione nelle indagini della Procura di Torino. Così come per il materiale tirato fuori da Corona nelle circostanze legate a Zalewski o ad esempio allo zio dell’ex interista Antonio Esposito: anche in questo caso non vengono ravvisati elementi che possono esser oggetto d’indagine.

La sensazione è che la giostra mediatica che Fabrizio Corona ha montato stia infastidendo gli inquirenti, e non poco.

Gli indagati, fanno sapere a Calciomercato.it fonti qualificate, restano quelli già noti: Fagioli, Zaniolo e Tonali.

Sempre secondo queste fonti, dal materiale raccolto nelle chat esaminate emergono i nomi di altri professionisti del calcio italiano. Questo non vuol dire, necessariamente, che ci siano altri calciatori o allenatori nel registro degli indagati dalla Procura. Né, tantomeno che si abbia certezza di profili di illiceità per la giustizia sportiva tali da far scattare ulteriori indagini del procuratore federale Chiné.

Le scommesse come una gara di calcio ‘piratata’

Il lavoro del pool coordinato dalla PM Manuela Pedrotta continua a concentrarsi sulle piattaforme illegali di scommesse. Piattaforme difficili da andare a scovare e che restano in vita per poco tempo.

Coloro i quali le gestiscono, come per i siti che riproducono in modo pirata le partite di calcio, sono consapevoli di non dover lasciare tracce una volta che partono delle indagini. Si tratta di server stranieri sui quali si è trovata traccia nei cellulari degli indagati e non solo. Ecco il motivo per il quale la posizione degli altri professionisti del nostro calcio resta al vaglio. Su cosa hanno scommesso? Lo hanno fatto concretamente o sono stati coinvolti ma senza puntare effettivmente?

Per ora, non è prevista attività di ‘discovery’ di nuovi nomi visto il lavoro che continuano a portare avanti gli uomini della Procura. Resta la certezza che altri uomini, quelli del nostro calcio, sono presenti in queste chat. E da qui si ripartirà per comprendere se ci saranno nuove discovery, nuove audizioni ed anche nuove sanzioni della giustizia ordinaria e sportiva.