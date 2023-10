E’ sempre Milan-Juve: 25 milioni per riportarlo in Italia a gennaio

Milan contro Juventus non solo in campo: obiettivo in comune sul mercato, servono 25 milioni di euro per riportarlo in Italia

Domenica sera Milan e Juventus si sfideranno a San Siro per il posticipo della nona giornata di Serie A. Rossoneri e bianconeri però sono pronti a sfidarsi anche sul mercato.

Oggetto del desiderio sarebbe Fabian Ruiz, che il Milan affronterà anche in Champions League. Il centrocampista spagnolo non sta trovando particolarmente spazio nella gestione Luis Enrique e il tecnico avrebbe già fatto sapere al giocatore di trovarsi un’altra squadra per gennaio. Una frattura che sembrerebbe insanabile.

Lo riferisce il portale ‘El Nacional’, che sottolinea come il rapporto tra allenatore e centrocampista sia ormai compromesso. Luis Enrique aveva convocato in più occasioni il giocatore durante i suoi trascorsi sulla panchina della nazionale spagnola, ma ora la spaccatura sembra davvero troppo profonda. Divergenze passate che il tecnico e il calciatore non sono riusciti a ricucire.

Fabian Ruiz in uscita dal Psg: rottura con Luis Enrique, ci sono Milan e Juventus

Luis Enrique gli ha spesso preferito altri giocatori in quel ruolo. Dal neo acquisto Ugarte all’esperto Danilo Pereira, fino al giovanissimo Zaire-Emery.

I minuti giocati in questo inizio di stagione sono poco più di 220: solo due gare giocate dall’inizio e nessuna presenza in Champions League. Il giocatore vorrebbe soprattutto di evitare di uscire dal giro della Nazionale e, vista la situazione, sembra destinato ad essere uno dei protagonisti del mercato invernale. De la Fuente conta molto su di lui, ma con un basso numero di minuti il rischio di uscire dalle convocazioni è alto.

Dalla Spagna affermano come in passato fosse molto alto l’interesse nei suoi confronti da parte di società come Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, ma ora il suo futuro sembra destinato ad essere in Italia. Milan e Juventus sarebbero infatti le due società maggiormente interessate. Luis Enrique non sembra affatto intenzionato ad opporsi ad una sua partenza, ma la richiesta del Paris Saint-Germain sarebbe di 25 milioni di euro, una cifra senz’altro importante, dovuta anche al lungo contratto che lega Fabian ai parigini, fino al 2027.