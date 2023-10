Doppio addio Milan e Juventus: destinazione Liga spagnola

La sfida tra Milan e Juventus si ripropone anche sul calciomercato, ma per entrambe arriva la beffa: irruzione improvvisa

Pausa nazionali finalmente conclusa, si torna al campionato, dopo una serie di eventi che hanno movimentato anche troppo gli ultimi giorni. E la Serie A riparte col botto, nel weekend, con un big match vero, quello tra Milan e Juventus.

Sfida di altissimo profilo tra i rossoneri, primi in classifica da soli, e i bianconeri terzi a quattro lunghezze di distanza. Il Diavolo vuole legittimare le proprie ambizioni scudetto, dando un segnale forte alla concorrenza, mentre la Juve cerca un risultato pesante che possa proiettarla verso ambizioni maggiori rispetto a quella dell’ingresso tra le prime quattro in classifica.

Il risultato potrebbe già dire molto sul campionato di entrambe. La sfida si ripropone in altissima classifica dopo un po’ di tempo, ma il duello non si esaurisce sul terreno di gioco. Squadre pronte a lottare anche fuori dal campo, sul mercato, con obiettivi che accomunano Pioli e Allegri per il futuro. Ma su uno di questi va registrato l’interesse concreto di una big europea.

Milan e Juventus, c’è un’altra concorrente per Barco: dalla Liga fanno sul serio

A Milano e a Torino, si segue con grande attenzione Valentin Barco, laterale mancino del Boca Juniors. Giocatore di grande talento, appena 19 anni, ma già doti importanti messe sul piatto.

La valutazione che ne fanno gli ‘Xeneixes’ è già piuttosto elevata. Una proposta da 10 milioni di euro del Brighton era stata rispedita indietro. In Inghilterra ci sta pensando il Manchester City, ma i campioni d’Europa hanno compagnia. Secondo gli argentini di ‘Tyc Sports’, starebbe portando avanti sondaggi concreti l’Atletico Madrid, puntando ad anticipare la concorrenza approfittando del contratto in scadenza a dicembre del prossimo anno per il classe 2004.