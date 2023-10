Garcia contro le critiche: “Io sereno, ora conosco i miei nemici”

Il Napoli si appresta a giocare contro il Verona: la conferenza stampa di Rudi Garcia dopo le parole di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha ribadito la fiducia a Rudi Garcia e sostiene che anche la squadra è al fianco al mister per cercare di dare una scossa alla stagione. Il tecnico azzurro dovrà affrontare la prima partita dopo la sosta senza alcuni titolari: Osimhen, Anguissa e Juan Jesus devono recuperare da problemi fisici.

“Ho fiducia in chi può entrare e chi può giocare. Bene che Simeone e Raspadori siano differenti, così da utilizzarli in maniera diversa rispetto all’avversario – ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa – Li vedremo sicuramente nelle prossime due partite, ma forse non assieme”. Insomma, in attacco non ci sono problemi. E per quanto riguarda il centrocampo, invece, ha già idea di chi prenderà il posto di Anguissa infortunato: “Cajuste può fare il vice di Anguissa, anche se nella mia testa sono tutti titolari”.

Garcia sui rumors dell’esonero: “Deluso dalla stampa, critiche esagerate”

Sono stati giorni sicuramente difficili quelli che hanno portato Garcia alla vigilia della sfida contro il Verona. Per giorni, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la posizione del tecnico francese è stata considerata in bilico. De Laurentiis ha poi dato fiducia al mister, dopo un colloquio con ciascun calciatore. Ma Garcia si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe: “Io sono sereno e tranquillo. Quello che si è detto dopo la partita contro la Fiorentina, l’ho trovato esagerato. Non dico che abbiamo fatto tutto bene, ma neanche tutto male. Ho trovato esagerata questa vicenda. E’ sproporzionata.

Poi il tecnico del Napoli ha ricordato di aver ricevuto ancora una volta la fiducia del club: “Subito dopo la gara contro la Fiorentina ho avuto il sostegno dei miei dirigenti e ieri da parte del mio presidente. Visto che non è andata bene contro la Viola, mi prendo le mie responsabilità. Sono deluso perché pensavo di avere un rapporto collaborativo e più onesto con la stampa”. Successivamente, l’allenatore ha replicato ancora ad una domanda dalla stampa in merito alle critiche ricevute in questi giorni: “Napoli è una città d’amore e l’ho visto in prima persona. I tifosi mi hanno incoraggiato, mi hanno detto di non leggere nulla, di non ascoltare nulla. La stampa ha esagerato nei miei confronti. Ora so chi sono i miei amici e chi i miei nemici“.

Verona-Napoli, recuperato Rrahmani

In merito alla gara di campionato valida per la nona giornata, Garcia ha ribadito che “sarà una delle partite più difficili da giocare“. E non solo per il momento che sta attraversando il Napoli, ma anche per il valore dell’avversario che “subisce pochi gol e avrà il sostegno del pubblico”.

L’allenatore transalpino ha voluto fare il punto sulle condizioni della rosa: “Chi è tornato dagli impegni delle Nazionali è sicuramente stanco, ma è ok. Importante che siano tutti a disposizione”. Nello specifico, rientrerà anche Rrahmani dall’infortunio: “Può giocare sia con Natan che con Ostigard. Sono contento di questa coppia. Buono avere almeno tre dei centrali a disposizione per le prossime sei gare”. Infatti, Juan Jesus è infortunato e rischia di stare fermo a lungo. Nessun accenno sul caso scommesse: “Non è il caso di parlarne ora”.