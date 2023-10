Nuova tentazione araba per la Lazio: dopo Milinkovic, altri milioni per Lotito

La Lazio, dopo la cessione di Milinkovic, potrebbe ricevere altri soldi dall’Arabia che ha messo gli occhi su un giocatore biancoceleste

Dopo otto giornate di campionato, la Lazio occupa il tredicesimo posto della classifica con dieci punti frutto di tre vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte. L’inizio è stato sicuramente non all’altezza delle aspettative di una squadra con una rosa di qualità per raggiungere traguardi importanti. Tra le difficoltà del club biancoceleste troviamo, senza ombra di dubbio, il discorso relativo ai gol subiti dal momento che la Lazio ha subito già dodici gol.

In queste prime partite di campionato si è sentita l’assenza di Milinkovic-Savic; il centrocampista, ceduto all’Al-Hilal nell’ultima sessione estiva di mercato, rappresentava un punto di forza importante per la Lazio considerando le sue qualità fisiche, tecniche e la capacità di essere fondamentale dal punto di vista realizzativo. Una cessione pesante da digerire ma di fronte a determinate offerte è molto difficile rifiutare.

La squadra di Lotito, nel prossimo mercato, rischia di perdere un altro giocatore sempre destinazione Arabia Saudita che ha dimostrato di avere una disponibilità economica con pochi eguali. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la stessa squadra di Milinkovic-Savic (Al-Hilal) sembra aver messo nel mirino Marusic; il terzino biancoceleste ha il contratto in scadenza il trenta giugno del 2025 e potrebbe lasciare il club capitolino di fronte alla giusta offerta.

Lazio, Marusic può partire: ecco i possibili sostituti

In questa stagione, fino a questo momento, Marusic ha giocato tutte le dieci partite (tra campionato e Champions League) disputate dalla Lazio e questo è la dimostrazione dell’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco biancoceleste. Come detto, però, sul terzino sembra esserci l’interesse dell’Al-Hilal e questo, considerando anche la disponibilità economica del club arabo, rischia di essere un problema.

Qualora Marusic dovesse lasciare la capitale, la società biancoceleste dovrebbe tornare sul mercato per trovare un sostituto e dare a Sarri un giocatore in grado di completare la rosa a disposizione del tecnico. Sembrano essere due le opzioni in caso di cessione di Marusic è il primo è Nair Tiknizjan in forza alla Lokomotiv Mosca. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile emissario per vedere il terzino nel march tra Armenia e Lettonia.

Come abbiamo detto, però, sembrano essere due le opzioni e la seconda porta a Valeri; il terzino, in forza alla Cremonese, conosce il campionato italiano e ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. La Lazio, dunque, sembra stia già pensando al futuro e nello specifico al ruolo di terzino sinistro; al momento, ripetiamo, siamo solamente sul piano ipotetico.