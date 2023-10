Milan, si pensa ad un clamoroso ritorno: già fissato il prezzo per gennaio

Il Milan sta trattando per riportare a San Siro uno dei beniamini delle ultime stagioni rossonere. Il colpo potrebbe andare in porto già a gennaio

Già in questa sessione di mercato estiva il Milan è riuscito a rinforzarsi notevolmente, ma i rossoneri vogliono puntellare ulteriormente la rosa. Pioli, già a gennaio, potrebbe abbracciare nuovamente uno dei pilastri del recente Diavolo. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno che farebbe esaltare i tifosi, ma ad un costo piuttosto elevato.

La partenza in Serie A del Milan in questa stagione è stata praticamente perfetta. L’unico intoppo, il derby contro l’Inter, pesa però tantissimo sul morale di squadra e tifosi. Una sconfitta pesantissima per 5 reti a 1 che lascia intravedere delle lacune da colmare sul mercato. Non solo la difesa traballa in panchina, ma la coperta è corta anche sulla trequarti, dove servirebbe un innesto, magari già a gennaio.

In queste condizioni si fa largo la possibilità di un clamoroso ritorno che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Il Milan, infatti, starebbe iniziando a trattare per riportare a San siro Brahim Diaz, colonna della manovra offensiva rossonera delle ultime stagioni. Lo spagnolo al Real Madrid non gode della fiducia di Carlo Ancelotti, ma a Milano potrebbe ancora essere al centro del progetto.

L’ex giocatore del Manchester City, si è sempre detto tifoso dei Blancos, ma in questi primi mesi ha visto per pochissimi minuti il campo. La situazione è destinata anche a peggiorare nei prossimi mesi, quando tornerà dall’infortunio Arda Guler, acquistato dal Madrid in estate per essere colonna del centrocampo del futuro. Brahim vorrebbe, dunque, giocare con più continuità, anche se questo dovesse significare abbandonare definitivamente il suo sogno di giocare per il Real.

Milan-Diaz seconda parte: sogno possibile, ma non più in prestito

La favola d’amore tra il Milan e Brahim Diaz, al contrario di quanto si pensava pochi mesi fa, potrebbe non essere ancora finita. I rossoneri, infatti, stanno provando a trattare con il Real Madrid per riportare a Milano lo spagnolo già a gennaio, ma sta volta non basterà il prestito.

Il Milan, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo El Nacional, avrebbe già intavolato una prima trattativa con il presidente dei Blancos Florentino Perez. Il Real Madrid ha aperto volentieri al ritorno in rossonero di Brahim Diaz, praticamente fuori dai progetti, ma sta volta non sarà possibile riportarlo a Milano con la formula del prestito. L’unica possibilità per Pioli di riavere a disposizione lo spagnolo è l’acquisto a titolo definitivo.

Florentino Perez ha chiesto per l’ex City ben 35 milioni di euro, ma la cifra potrebbe scendere con un po’ di trattativa. Rivedere in rossonero Brahim Diaz sarà piuttosto complicato, ma ora non è più impossibile. Lo spagnolo ha solamente 24 anni e potrebbe dare ancora tanto al Milan, questa stagione ma non solo. Rivedere uno degli eroi dello Scudetto 2022, inoltre, regalerebbe una ventata d’aria fresca all’ambiente che potrebbe indirizzare il Campionato verso il Diavolo.

