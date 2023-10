Milan, ‘caso’ da Chi l’ha visto: “Sparito da due settimane”

Il dirigente esce allo scoperto: “Non riusciamo a metterci in contatto con lui”. Coi rossoneri ha un contratto in scadenza a giugno 2025

Un ‘caso’ da Chi l’ha visto, storico programma della ‘Rai’ che si occupa di persone scomparse, che non danno più notizia di sé. Non si trova, “da 14 giorno non si presenta” come dichiarato dal dirigente.

Stiamo parlando di Emil Roback, giovane attaccante svedese di proprietà del Milan che nel marzo scorso è stato ceduto in prestito al Norrkoping. La nuova esperienza in patria, almeno fin qui, è stata però un autentico fallimento. Appena 3, infatti, le presenze del classe 2003, per un totale di circa 30′.

L’avventura al Norrkoping appare già conclusa, e nel peggiore dei modi. Il ragazzo non si presenta agli allenamenti da ben due settimane. In più ha fatto letteralmente perdere le sue tracce, non rispondendo alle telefonate del club.

“Voglio almeno sapere che sta bene – le parole del Ds Tony Martinsson a ‘NT’ – È preoccupante il fatto che non riusciamo a metterci in contatto con lui, però non so cos’altro possiamo fare. Voglio che venga qui, perché possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni”.

Due mesi fa, Roback aveva lanciato forti segnali circa la sua insoddisfazione per l’esperienza al Norrkoping (squadra della città in cui è nato): “Non è andata come previsto, poi dipende anche dall’allenatore, ma io cerco di dare sempre il massimo”.

Milan, Roback sulle orme di Ibrahimovic

Roback è sbarcato al Milan a settembre del 2020, meno di un anno dopo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Fu prelevato dall’Hammarby, club ‘legato’ allo stesso fuoriclasse svedese, firmando un contratto fino a giugno 2025.

Prima punta da quasi un metro e novanta, il classe 2003 ha di fatto sempre giocato con la Primavera. In prima squadra solo un paio di minuti nel match contro il Genoa del 13 gennaio 2022 valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Prima del Norrkoping, lo svedese era stato ceduto sempre in prestito al Nordsjaelland. Negativa pure l’avventura in Danimarca, con una sola presenze in prima squadra.