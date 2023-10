La Juve è più vicina: Pioli li aspetta in gruppo

Venerdì può essere la giornata giusta per il recupero di almeno due giocatori per il Milan: le ultime da Milanello

Piove sul bagnato in casa Milan. Nella giornata di oggi, Stefano Pioli ha perso Marco Sportiello per infortunio. Il portiere, che avrebbe dovuto prendere il posto dello squalificato Mike Maignan, si è fermato per una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro, che potrebbe tenerlo fuori dai campi fino a due mesi.

Contro la Juventus toccherà dunque a Mirante, che non gioca una partita da titolare dal lontano maggio 2021, quando con la Roma sfidò il Manchester United. C’è anche la possibilità di vedere il giovane Nava, ma l’ex giallorosso al momento è nettamente in vantaggio. L’infortunio di Sportiello si va ad aggiungere a quello di Chukwueze, che si è fermato nella giornata di ieri. Saranno chiaramente out anche gli squalificati Mike Maignan e Theo Hernandez, oltre a Ismael Bennacer che rientrerà solo fra qualche settimana (tra fine dicembre e inizio gennaio).

Milan, Pioli pronto a riabbracciare Kalulu e Krunic

Non mancano, dunque, le brutte news in quel di Milanello a tre giorni dalla sfida contro la Juventus. Ma domani dovrebbe essere la giornata delle notizie positive:

Stefano Pioli, infatti, è pronto a riabbracciare sia Pierre Kalulu che Rade Krunic. Oggi sia il difensore che il centrocampista hanno svolto la prima parte del lavoro in gruppo, poi hanno proseguito individualmente, al pari di Ruben Loftus-Cheek. Per l’inglese c’è qualche incertezza in più, ma la speranza di rivederlo lavorare con il resto della squadra non è svanita.

Il rientro del bosniaco ed eventualmente quello dell’inglese, però, non dovrebbe cambiare le scelte di Pioli, contro la Juventus. Il tecnico è pronto a puntare ancora su Yacine Adli e Yunus Musah, insieme chiaramente a Tiijani Reijnders. D’altronde c’è anche il Psg a cui pensare.