Infortunio in nazionale, arriva il risarcimento dalla Fifa

Il giocatore va ko in nazionale, dalla Fifa è in arrivo un risarcimento in favore della società

Un solo punto in due gare e soprattutto la notizia di un terribile infortunio. Il ko di Neymar pesa tantissimo per il Brasile, con il numero 10 verdeoro che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Una brutta notizia in primis per il calciatore e poi per la Nazionale, impegnata nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 e per l’Al-Hilal, club saudita che ha sborsato 90 milioni di euro per assicurarsi il brasiliano dal Paris Saint-Germain. Un bello smacco per il club di Riyadh, impegnato nella conquista del titolo nazionale e nella Champions League asiatica.

Neymar ko in nazionale, la Fifa risarcisce l’Al-Hilal

Neymar, che si sottoporrà ad evento chirurgico, rischia uno stop di 8 mesi. Un ko pesante, con la Fifa che potrebbe dare un piccolo indennizzo al club saudita. Come infatti riferisce ‘Marca’ è infatti previsto il Fifa Club Protection Program.

Un processo attraverso il quale la Fifa risarcisce i club quando uno dei loro giocatori subisce un infortunio con la nazionale nel corso di competizioni Fifa, come la qualificazione per i Mondiali e il giocatore non è in grado di competere con il proprio club per più di 28 giorni consecutivi dopo l’infortunio. Un infortunio che sarà certamente più lungo per Neymar. Come sottolinea al giornale spagnolo l’avvocato Eduardo Carlezzo, specialista in diritto sportivo: “La Fifa copre un massimo di un anno di infortunio e l’importo del risarcimento è limitato a 7.500.000 euro, mentre l’importo massimo pagato per un giorno in cui il giocatore non può giocare è di 20.548 euro”.