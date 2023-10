Incontro e clamoroso ritorno: la Juve ha già deciso

Dopo la sospensione di Paul Pogba per doping e la squalifica di 7 mesi comminata a Nicolò Fagioli per il caso scommesse, a gennaio la Juventus dovrà giocoforza tornare sul mercato.

Una sessione invernale di trasferimenti che dovrà seguire la linea della sostenibilità economica, dunque senza spese folli. E se a centrocampo si seguono Samardzic dell’Udinese e Hojbjerg del Tottenham, in attacco si registra la forte candidatura di Federico Bernardeschi come alternativa ai vari Berardi e Sudakov.

Continuano i contatti per il ritorno di Federico Bernardeschi alla Juventus: nelle scorse ore importante incontro tra le parti. Possibile svolta nella trattativa per il ritorno alla Juventus di Federico Bernardeschi. L’esterno classe ’94 ha altri tre anni di contratto con i canadesi del Toronto FC, ma ha voglia di tornare in Italia per vestire nuovamente la maglia bianconera.

Potrebbe essere a un punto di svolta la trattativa per il ritorno di Federico Bernardeschi alla Juventus. Nelle scorse ore, l’avvocato e agente Beppe Bozzo ha incontrato i dirigenti della Juventus alla Continassa. Si è parlato di tanti argomenti, tra cui il futuro dell’ex jolly bianconero, attualmente protagonista in Mls con il Toronto.

Calciomercato Juventus, contatti con l’entourage di Bernardeschi

Legato al Toronto da un contratto fino al 30 giugno 2026, Federico Bernardeschi potrebbe tornare alla Juventus con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Conosce bene l’ambiente Juventus, il campionato italiano e soprattutto le idee tattiche di Massimiliano Allegri alle cui dipendenze ha giocato oltre 100 partite. Allegri è infatti l’allenatore che meglio conosce Bernardeschi e potrebbe valorizzarne il talento, soprattutto in una stagione che per la Juventus deve rappresentare un punto di ripartenza in termini di crescita e risultati.

Alle dipendenze del tecnico toscano ha giocato come esterno d’attacco, trequartista, mezzala e in emergenza pure attaccante. Una duttilità tattica che potrebbe tornare particolarmente utile alla Juventus che vorrebbe far leva anche sulla volontà del giocatore ex Fiorentina di tornare a giocare in Italia, nella “sua” Torino, con l’obiettivo di strappare una convocazione da parte del commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti in vista degli Europei dell’estate 2024.

La Juventus però, per il momento resta fredda in merito a un eventuale ritorno di Bernardeschi, non avendo urgenza di intervenire in quel ruolo ma nella zona nevralgica del campo.