Bernardeschi-Insigne: ecco chi è andato peggio al Toronto

Bernardeschi ed Insigne, due ex giocatori del massimo campionato italiano, sono al Toronto; vediamo chi è andato meglio tra loro due

La Serie A è uno dei campionati più importanti al mondo e ci giocano giocatori di assoluto livello; tra questi non possiamo non menzionare Lautaro, Lukaku, Chiesa, Leao, Osimhen ed Immobile. Nel massimo campionato italiano, però, non sono più presenti alcuni calciatori che hanno deciso di continuare la loro carriera all’estero. Tra questi dobbiamo citare Bernardeschi ed Insigne, ex attaccanti rispettivamente di Juventus e Napoli.

Giocatori che hanno scritto pagine importanti nei rispettivi club togliendosi diverse soddisfazioni; entrambi hanno deciso di trasferirsi al Toronto con l’obiettivo di vivere una nuova avventura all’interno della loro carriera. Possiamo sottolineare come la loro esperienza, fino a questo momento, non sia stata poi così fortunata per due giocatori dal talento indiscutibile.

Bernardeschi è un giocatore che offre diverse possibilità tattiche perché può essere impiegato sia come esterno offensivo nel 4-3-3 sia come esterno a tutta fascia ma anche come seconda punta alle spalle del centravanti; abile nell’uno contro e nell’andare a saltare il diretto avversario creando la superiorità numerica.

Caratteristiche simili di Insigne; giocatore bravissimo nell’uno contro uno e nel partire dall’esterno per venire dentro al campo, accentrarsi e sfruttare il suo destro. Anche per lui possiamo dire come l’esperienza a Toronto non sia stata, fino ad ora, delle migliori. Andiamo ad analizzare i numeri dei due giocatori.

Bernardeschi vs Insigne: numeri a confronto in quel di Toronto

Iniziamo dall’ex attaccante della Juventus; come riportato da sofascore Bernardeschi, con la maglia del Toronto, ha collezionato trenta presenza per una media di ottantaquattro minuti a partita. Numeri importanti dal momento che testimoniano come il giocatore sia uno dei più utilizzati all’interno della rosa del Toronto. A livello di gol sono cinque le reti realizzate dall’esterno azzurro con due assist. I tiri tentati a partita hanno una media di due e mezzo.

Per quanto riguarda Insigne, invece, i numeri sono leggermente diversi; l’ex attaccante del Napoli, infatti, ha giocato diciannove partite (di cui diciassette dal primo minuto) andando a collezionare di media settantaquattro minuti a gara. I gol e gli assist realizzati sono quattro mentre le conclusioni tentate a match hanno una media di 3.2.

Anche in questo caso, dunque, ci troviamo di fronte a numeri importanti specialmente a livello di minutaggio; è probabile come ci si aspettasse qualcosa in più in termini realizzativi considerando le qualità di due giocatori che, per diversi anni, sono stati tra i principali protagonisti del massimo campionato italiano.