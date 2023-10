Giuntoli brucia il Napoli: lo prende a gennaio quasi gratis

La Juventus riaccende i motori sul calciomercato, ‘sgarbo’ di Giuntoli al Napoli: affare a gennaio, ecco la formula

Il mantra di un calciomercato sostenibile è il caposaldo del nuovo ciclo della Juventus. Anche per questo, al capezzale bianconero è stato chiamato uno come Cristiano Giuntoli, abituato a muoversi senza budget eccessivi.

Il club torinese infatti in estate ha limitato al minimo gli investimenti. E anche a gennaio, la situazione potrebbe non essere molto diversa, in una ottica di contenimento dei costi. Ma qualcosa andrà fatto, nel mercato invernale, considerando che a centrocampo la coperta si è accorciata notevolmente con le assenze di Pogba e Fagioli, ormai fuori causa per Allegri per le rispettive vicende extra campo. Diversi i nomi per la mediana che la Juventus sta valutando per la sessione di gennaio, tra questi anche un vecchio pallino proprio di Giuntoli, che crea un nuovo intreccio con il suo passato al Napoli.

Juventus, la strategia di Giuntoli per il colpo a gennaio: sprint sul Napoli

Quando era in azzurro, l’attuale ds bianconero aveva seguito con grande interesse l’evoluzione all’Udinese di Lazar Samardzic, centrocampista di grande talento. Non a caso, una delle poche note liete del complicato avvio di stagione dei friulani.

Il tedesco, come noto, era quasi diventato un giocatore dell’Inter ad agosto, prima del clamoroso dietrofront. Per assicurarselo, secondo ‘Tuttosport’, la Juventus potrebbe riproporre all’Udinese una formula assai simile a quella con la quale era stato di fatto trovato l’accordo con i nerazzurri. Vale a dire, un prestito oneroso da 4-5 milioni di euro, con successivo riscatto fissato tra i 15 e i 18 milioni e condizioni a renderlo obbligatorio come la qualificazione in Champions League.