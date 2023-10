Fanno sul serio per Osimhen: il Napoli incassa 122 milioni

Le frizioni con il Napoli alimentano i rumors su un possibile addio di Osimhen: occhio all’assalto delle big di Premier per il bomber nigeriano

Non si spegne l’interesse dalla Premier League per Victor Osimhen, che rimane al centro dei rumors di mercato delle big del campionato inglese.

Il centravanti nigeriano sta affrontando un periodo difficile al Napoli, tra le vicende fuori dal campo e un rapporto mai sbocciato con Rudi Garcia in panchina. Inoltre, l’ex Lille dovrà restare ai box per oltre un mese visto il problema muscolare alla coscia rimediato in nazionale. Proprio con la casacca della Nigeria, il numero 9 del Napoli è stato osservato da vicino da alcuni emissari del Liverpool come scrive il ‘Sun’. Nello specifico nella sfida contro l’Arabia Saudita di Mancini, prima che Osimhen alzasse bandiera bianca abbandonando il campo per infortunio. Klopp è un grande estimatore di Osimhen e avrebbe individuato nel nigeriano il rinforzo ideale se Salah dovesse cedere a gennaio alle lusinghe dei facoltosi club della Saudi League.

Calciomercato Napoli, Klopp prepara l’assalto per Osimhen già a gennaio

Il centravanti del Napoli non ha ancora rinnovato e per il momento sembra lontano l’accordo con il patron De Laurentiis per un nuovo contratto oltre il 2025.

Il numero uno partenopeo potrebbe così metterlo sul mercato la prossima estate o anticipare il divorzio nella finestra invernale se arrivasse sul tavolo del presidente azzurro un’offerta irrinunciabile. In Inghilterra parlano di un possibile assalto del Liverpool già gennaio, con Klopp che avrebbe intenzione di mettere sul piatto un’offerta da oltre 100 milioni di sterline, al cambio quasi 122 milioni di euro. I ‘Reds’ preparano quindi una decisa offensiva per Osimhen se Salah dovesse salutare la Premier League, con il duplice obiettivo inoltre di anticipare la concorrenza delle rivali Chelsea e Arsenal per il 24enne bomber di Lagos.