Il lungo sabato ‘giallo’ di Osimhen, tra infortunio e problemi familiari | CM.IT

Atteso l’esito della risonanza magnetica di Osimhen. Nervi tesi con sorella e cognato per questioni economiche

Quello di Victor Osimhen è stato un sabato molto particolare. Connotato da due gialli. Il primo è legato alle sue condizioni fisiche. Dopo esser uscito durante l’amichevole con l’Arabia Saudita, erano attesi per oggi i risultati di una risonanza magnetica che spiegasse se fosse coinvolto il tendine della gamba destra.

Stamane, dopo la prima visita, era emerso un lieve dolore sulle fibre muscolari medie del muscolo bicipite femorale destro. Inoltre, Osimhen percepiva anche un deficit di estensione del ginocchio attivo a destra. I risultati della risonanza non sono giunti, creando il primo velo di giallo su Osimhen. Perché non ci sono questi risultati?

Esiste un problema serio per il tendine? La certezza riscontrata in questi minuti da Calciomercato.it è quella legata al rientro di Osimhen a Napoli. Ha lasciato il ritiro portoghese delle Super Eagles (così come vengono definiti i calciatori nigeriani, Super Aquile) per rientrare a Napoli prima del previsto. Nella giornata di lunedì, il club azzurro spera di avere risultati di analisi tra le mani e stilare i tempi di recupero di Osimhen. Ad ora, resta il dubbio sulle condizioni, anche perché secondo alcune agenzie di stampa ci sarebbe (che riprenderebbro fonti interne alla Federcalcio nigeriana) il temuto interessamento al tendine ci sarebbe.

Situazione familiare tutta da chiarire: Osimhen, ecco il nuovo rebus

In tutto questo, le sensazioni trapelate dal Napoli sono quelle di una serena attesa, legata anche al rientro anticipato. Insomma, un giallo a tutti gli effetti cui si aggiunge il secondo. Il marito della sorella di Osimhen, Osita Okolo avrebbe filmato e denunciato quello che ha definito il sequestro di sua moglie e sua figlia da parte del Servizio del Dipartimento di Stato.

Una denuncia che ha fatto grande clamore accompagnato da un video sulla cui autenticità è difficile pronunciarsi. Ed ecco che si arriva al secondo giallo. Non solo perché dal video diffuso su X da Okolo si può comprendere ben poco. Non solo perché non sono arrivate note ufficiali. Ma soprattutto perché ballano tanti soldi. Quelli che Okolo chiede ad Osimhen perché sostiene di aver avuto un ruolo nel trasferimento dal Lille al Napoli. Al momento tanti nodi sono ancora da sciogliere: tra smentite e dietrofront, il rebus resta ancora irrisolto. Staremo a vedere cosa succederà.