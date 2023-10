“È il sogno di tutti gli allenatori”: Cannavaro non si nasconde | VIDEO CM.IT

Fabio Cannavaro non nasconde la sua ambizione di allenare un giorno la panchina del Napoli: le parole dell’ex difensore

Fabio Cannavaro non si nasconde e parla apertamente del suo sogno di allenare un giorno il Napoli. L’ex difensore, in attesa di panchina dopo l’esperienza dello scorso anno al Benevento, ha iniziato la sua carriera proprio in maglia azzurra, società per la quale tifava prima di intraprendere la carriera da calciatore.

Così, durante il Laboratorio Academic Gym ‘Il Giurista entra in campo’ che si è tenuto alla Luiss, ha voluto rispondere in maniera sincera ad una studentessa che gli aveva chiesto se allenerebbe il Napoli.

Cannavaro ha affermato: “Quando c’è un allenatore che sta lavorando, è giusto rispettarlo – dice in riferimento a Garcia – . Sicuramente il periodo dopo Spalletti non era facile per nessuno, lui ha accettato di venire e sta trovando qualche difficoltà, speriamo che le riesca a superare velocemente. Come detto già in altre occasioni, il Napoli è una società importante, io lavoro per crescere sotto questo punto di vista. Sono sempre stato da ragazzino tifoso del Napoli, non lo nascondo: è il sogno di tutti quelli che fanno il mio lavoro lavorare in questa società”.

Cannavaro sogna il Napoli e dice no all’Arabia

Oltre a parlare di un possibile futuro sulla panchina del Napoli, Fabio Cannavaro si è soffermato anche sulla sua carriera.

“Dopo l’importante esperienza in Cina e quella negativa in Serie B, come capitato anche ad altri allenatori aspetto. Sto studiano e mi sto aggiornando, il calcio va ad una velocità impressionante. Arabia? Ho già allenato lì, preferisco stare in Italia”.