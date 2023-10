Dimarco pizzica Lukaku: “Mi ha deluso, siamo carichi per il suo ritorno”

Federico Dimarco è tornato a parlare del rapporto con Romelu Lukaku e del suo addio. Il difensore si è anche soffermato sul gol “parato” dal compagno in finale di Champions

Il difensore dell’Inter Federico Dimarco è stato intervistato al noto programma Rai “Stasera c’é Cattelan”. Durante la trasmissione sono stati toccati tanti temi, dalla nazionale alla vita privata dal calciatore, soffermandosi in particolar modo sul rapporto con l’ex compagno Romelu Lukaku.

Federico Dimarco è stato ospite al programma della Rai “Stasera c’è Cattelan” e ha risposto a tutte le domande del presentatore con chiarezza e sincerità. In particolare si è parlato del rapporto del difensore con l’ex compagno Romelu Lukaku, con grande attenzione sul suo addio dell’Inter: “Eravamo molto amici, ammetto che un po’ ci sono rimasto male. Tutto è andato come è stato scritto, non dico di più perché gioca per un’altra squadra. Siamo carichi per il suo ritorno a San Siro”.

Il presentatore Alessandro Cattelan ha voluto anche porre l’accento sul possibile gol di Dimarco, “parato” dall’attaccante belga. Il difensore dell’Inter ha commentato l’accaduto sorridendo: “Non ti dico cosa ho pensato in quel momento, perché qua non si può dire”. Ha poi aggiunto: “Se invece avessi segnato avrei festeggiato come ogni volta. La mia esultanza viene dalle partite di Pro Club con gli amici, guardavamo sempre un sketch dei Soliti Idioti e morivamo dalle risate”.

Dimenticato il passato Dimarco ho spiegato a cuore aperto cosa significa per lui vestire la maglia nerazzurra: “Essere di Milano e giocare per la propria squadra è bellissimo, un’emozione unica. Era il mio sogno poter giocare all’Inter”. Dimarco ha poi ammesso di aver avuto paura, in passato, di non tornare dai vari prestiti: “Ho toccato dei punti basissimi nella mia carriera. Quando mi sono rotto il metatarso a Sion, ad esempio, ho temuto”.

Dimarco convinto dell’Italia: “C’è ottimismo, faremo il possibile per qualificarci”

Federico Dimarco ha parlato anche delle recenti situazioni che hanno coinvolto alcuni giocatori della nazionale. Nonostante tutto, però, il difensore dell’Inter si è detto fiducioso per la qualificazione ad Euro 2024.

Non solo Inter, durante l’intervista c’è stato tanto spazio per parlare anche della nazionale. In particolare Dimarco si è espresso sugli ultimi avvenimenti legati ai compagni Tonali e Zaniolo: “L’importante in questi momenti difficili è mantenere la concentrazione. Se manca in campo può succedere di tutto. Non è mai facile neanche per noi isolarsi dalle notizie però bisogna essere bravi a farlo”.

Nonostante il periodo complicato per l’ambiente Dimarco è convinto nel potenziale dell’Italia: “C’è ottimismo, faremo il possibile per qualificarci. Tutte le partite sono difficili, dobbiamo essere bravi”. Durante l’intervista c’è stato anche spazio per parlare di alcune esperienze passate. In particolare Dimarco si è soffermato sul periodo speso a Verona: “Con Juric sono cambiato. E’ grazie a lui che sono riuscito a riconquistare l’Inter”.

Simone Giri