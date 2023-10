Conte torna in Serie A: in un SMS svela la nuova panchina

Conte pronto al ritorno in Serie A: in un SMS avrebbe già svelato la nuova panchina. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Antonio Conte è tornato a far parlare di sé anche a stagione in corso. De Laurentiis, come noto, ha fatto un tentativo per portarlo subito al Napoli, ma l’ex Juve e Inter ha rifiutato la panchina già in bilico per Rudi Garcia.

Il motivo del rifiuto lo ha spiegato lo stesso allenatore a ‘Belve’: “Prendere una squadra in corso? No, perché sono situazioni già create prima. Con De Laurentiis spesso e volentieri ci parlo, abbiamo un rapporto personale. Il presidente ha sempre avuto grande stima, ma ha fatto una scelta all’inizio con Garcia. Le scelte che ha fatto in questi 19 anni di presidenza a Napoli hanno dimostrato che è un visionario”.

“Futuro? Non so quando, mi piacerebbe a fine carriera allenare queste piazze passionali, che si sposano con me”, ha anche svelato Conte nel programma ‘Rai’. Il tecnico pugliese non ha escluso un possibile futuro a Roma o a Napoli.

Conte e il futuro al Napoli: lo ha svelato in un SMS

L’arrivo di Conte al Napoli potrebbe essere solo rimandato. Lo ha rivelato Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Kiss Kiss’.

Il giornalista ha svelato un retroscena nel corso di “Radio Goal”: “Conte, prima che arrivasse Spalletti, mi disse attraverso un SMS ‘un giorno arriverò a Napoli e vincerò‘”. No alla panchina azzurra a stagione in corso, dunque, ma per Conte al Napoli potrebbe essere solo questione di tempo.