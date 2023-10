Caso Scommesse, Casale querela Corona: “Mai scommesso su evento sportivo”

Nicolò Casale respinge le accuse di Corona e ha presentato querela nei confronti dell’ex paparazzo e di chi ha dato voce alle sue notizie

Continuano le indiscrezioni sul caso scommesse. Nei giorni scorsi Fabrizio Corona, nel corso di un servizio andato in onda a Striscia la Notizia, aveva fatto anche il nome del difensore della Lazio Nicolò Casale.

Proprio il calciatore biancoceleste ha voluto respingere in maniera ferma ogni accusa ed ha querelato l’ex paparazzo. In un comunicato diffuso dai legali di Casale, si legge che il difensore della Lazio ha sporto querela contro Corona e nei confronti degli editori che “hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori”.

Inoltre viene ribadito che Casale non “ha mai scommesso su un evento sportivo”. Infine, nella nota diramata si definisce “inaccettabile la gogna mediatica a cui è sottoposto”, partendo tutto dalle dichiarazioni di un personaggio “pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica”. Ecco perché, annunciano i legali saranno perseguiti “i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità”.