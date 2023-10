Bozzo incontra la Juve: la verità su Bernardeschi e il possibile ritorno di fiamma | CM.IT

Incontro ieri alla Continassa fra l’intermediario Bozzo e Giuntoli e la dirigenza della Juventus. Le ultime su Bernardeschi e non solo

Prime manovre ed incontri di calciomercato in casa Juventus. Ieri pomeriggio, alla Continassa, è arrivato l’intermediario Giuseppe Bozzo.

La presenza dell’agente nel quartier generale della Juve ha subito fatto pensare al nome di Federico Bernardeschi, attualmente in MLS al Toronto. L’ex bianconero negli ultimi giorni è stato nuovamente accostato per un possibile ritorno a Torino. Tuttavia, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, al momento non c’è nulla di concreto su Bernardeschi e nell’incontro di ieri Bozzo e Giuntoli hanno discusso altri nomi in vista del calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, da Bernardeschi al possibile ritorno di fiamma per Morata: come stanno le cose

Bozzo è anche intermediario ed in estate ha trattato il possibile ritorno di Alvaro Morata in Serie A, concluso poi con un nulla di fatto.

Tra i nomi finiti sul tavolo dell’incontro di ieri non è dunque da escludere quello dell’ex Juventus. Morata, nonostante l’ottimo avvio di stagione con la maglia dell’Atletico Madrid, è ancora al centro di molte voci di mercato in vista della sessione invernale. Da Bernardeschi e Morata a possibili nomi per il centrocampo, l’asse Bozzo-Giuntoli è già consolidato. Senza escludere sorprese.