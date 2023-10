Bayern, scoppia il caso Mazraoui dopo il post sulla Palestina

Il calciatore, che ha avuto dei colloqui con la società, non si sta allenando con il resto della squadra

Un nuovo caso è pronto a scoppiare. Dopo la vicenda relativa ad El Ghazi, messo fuori rosa dal Mainz per delle frasi riguardo il conflitto in Palestina, la Bundesliga si prepara a vivere un episodio molto simile.

Il Bayern Monaco potrebbe sospendere Noussair Mazraoui. Il terzino, finito nella bufera dopo un post riguardo alla delicata situazione in Medioriente, rischia di essere tagliato fuori dalla rosa di Thomas Tuchel. Come riporta ‘Torben Hoffmann’ su twitter, il calciatore marocchino non svolgerà gli allenamenti con il resto del gruppo. La società tedesca tuttavia non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione. Dopo i colloqui dei giorni scorsi tra club e giocatore, i bavaresi potrebbe seguire la strada tracciata dai colleghi del Mainz, ritenendo le frasi dell’ex Ajax non in linea con i valori del club.

La stagione di Mazraoui

Per il calciatore marocchino, diventato un titolare fisso della formazione tedesca dopo il mancato riscatto di Joao Cancelo, il futuro potrebbe complicarsi enormemente in Germania.

Il terzino, dopo una stagione in cui aveva trovato poco spazio, stava finalmente ottenendo minuti e continuità. In estate il Bayern Monaco infatti, oltre alla non conferma di Cancelo, ha ceduto anche Benjamin Pavard all’Inter, liberando tanto spazio sulla corsia destra. E l’ex Ajax, che si era alternato con Laimer in questo avvio di campionato, sembrava destinato ad una stagione da protagonista nella linea difensiva dei bavaresi. Vedremo ora, dopo gli ultimi sviluppi, come cambierà la sua situazione.