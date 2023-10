Addio Juventus, lo riprendono a gennaio dopo 18 mesi

Possibile svolta a sorpresa per la Juventus, il big verso il Borussia Dortmund nel calciomercato invernale. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina e la dirigenza della Juventus è già al lavoro soprattutto per il centrocampo dopo le importanti perdite di Pogba e Fagioli.

Cristiano Giuntoli, negli scorsi giorni, ha parlato anche delle mosse del club bianconero in vista di gennaio: “Scudetto? L’obiettivo è arrivare in Champions League, dal punto di vista tecnico ed economico sarebbe un traguardo molto importante per il club. In questo momento abbiamo deciso di far passare tutto attraverso i risultati e gli elementi che abbiamo a disposizione, di fare il massimo con i giocatori che ci sono in questo momento”.

“A gennaio manca ancora molto tempo, dobbiamo fare ancora delle valutazioni, vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Attualmente stiamo facendo un buon percorso e un buon calcio”, ha dichiarato il direttore sportivo della Juve. Tra i nomi accostati per gennaio, però, non ci sono solo centrocampisti. Nelle ultime settimane si è infatti parlato anche dell’occasione Sancho.

Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund tenta il ritorno di Sancho

Il talento inglese è finito fuori rosa dopo la rottura con ten Hag ed è in uscita dal Manchester United. L’ex Dortmund rappresenta un’importante occasione anche per i bianconeri.

Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘ESPN’, proprio la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, potrebbe fare un tentativo importante per riportare l’inglese in Bundesliga a gennaio. Il club tedesco sarebbe disposto a riprendere Sancho ma solo in prestito secco per i prossimi sei mesi. Una formula che potrebbe piacere anche allo United per il rilancio del calciatore. La Juventus è già avvisata.