Vlahovic si riprende la Juve: Milan (e rinnovo) nel mirino | CM.IT

Massimiliano Allegri può sorridere per Vlahovic: il serbo torna ad allenarsi con il gruppo e si prepara a guidare l’attacco della Juventus nello scontro al vertice contro la capolista Milan

Sorride Dusan Vlahovic e punta con decisione verso il big match di domenica sera a San siro contro il Milan.

Il centravanti serbo – dopo il weekend di riposo a Madrid e la ‘sconvocazione’ dalla nazionale – è tornato a Torino e martedì si è regolarmente allenato con il resto della squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Seduta quindi con il gruppo per l’ex bomber della Fiorentina, che sta smaltendo l’infiammazione lombare accusata nelle ultime settimane e che lo ha tenuto ai box nelle gare con Atalanta e Torino prima della sosta. Il numero nove spinge per esserci nella partitissima del ‘Meazza’ contro la capolista e dai corridoi della Continassa assicurano di un Vlahovic carico e voglioso di tornare in campo per essere nuovamente protagonista con la casacca bianconera. Quattro reti in sei gare di campionato per il serbo (alla media di una rete ogni 105 minuti) con la doppietta decisiva contro la Lazio a fare da copertina al brillante avvio di stagione del classe 2000.

Juventus, Vlahovic corre verso il Milan: ma c’è la spina Chiesa per Allegri

Vlahovic non aveva fatto i conti però con i problemi alla schiena, dopo essersi messo alle spalle una fastidiosissima pubalgia che lo ha frenato e non poco lo scorso anno.

L’ex Fiorentina però adesso è pronto a ripartire e a guidare l’attacco della ‘Vecchia Signora’ già nello sconto al vertice di domenica sera col Milan di Pioli. Fuori dal campo, inoltre, Giuntoli e Manna stanno portando avanti i discorsi per il rinnovo (con spalmatura dell’ingaggio) oltre il 2026 con l’entourage di Vlahovic. Se il centravanti va verso il recupero, non arrivano invece buone nuove per il ‘gemello’ Federico Chiesa. Il numero sette è alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia e anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato. Chiesa rimane a rischio per il big match contro il ‘Diavolo’ e per lui saranno decisi i prossimi giorni: Allegri e lo staff medico nutrono delle speranze di recuperarlo almeno per la panchina, anche se non si affretteranno i tempi per non rischiare ricadute. Se il nazionale azzurro non dovesse farcela per scendere in campo dal primo minuto, Kean e Milik si giocherebbero una maglia da titolare al fianco di Vlahovic nel tandem offensivo di Allegri.