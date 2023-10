Giallo Juventus, Vlahovic beccato a Madrid: il video non lascia dubbi

Blitz di Dusan Vlahovic a Madrid: le immagini non lasciano dubbi sul bomber serbo della Juventus, cosa sta succedendo

Dusan Vlahovic a Madrid. Le immagini non lasciano dubbi sulla presenza del bomber della Juventus nella capitale spagnola.

Sui social il video è diventato virale in poco tempo ed ovviamente è stato interpretato da molti in chiave mercato. Prima i fatti, con il serbo che è stato immortalato mentre usciva da un hotel di Madrid per salire, in compagnia della sorella, su un van nero. Vlahovic, che ha saltato il derby per un problema fisico, oggi era regolarmente alla Continassa per preparare la sfida contro il Milan.

Ma cosa ci faceva a Madrid? Inevitabile fare allusioni di mercato soprattutto da parte dei tifosi del Real Madrid. Che Vlahovic sia uno dei nomi per l’attacco delle ‘merengues’ è cosa nota, come è noto che Florentino Perez ha in cima alle sue preferenze altri calciatori, Mbappe su tutti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic a Madrid: le ultime sul futuro

Dusan Vlahovic a Madrid e subito si pensa ad una trattativa con il Real, squadra che al momento è priva di un vero e proprio numero 9.

Andato via Benzema, che ha abbracciato la causa saudita, Ancelotti ha fatto a meno di un vero e proprio bomber, considerato anche che Perez non è riuscito a portare Mbappe al Bernabeu. Vlahovic potrebbe essere il nome giusto, anche se la Juventus non è intenzionata a cederlo se non davanti ad una proposta davvero importante.

Si parla di cifre intorno ai 70-80 milioni di euro, una valutazione che ha sempre scoraggiato tutte le pretendenti. Dovesse però continuare a segnare come fatto in questo inizio di stagione (quattro gol in sei partite) e dimostrare di aver smaltito i problemi fisici che da qualche tempo lo condizionano, l’ex Fiorentina potrebbe trovare un club disposto a sborsare una cifra importante. Che sia proprio il Real?