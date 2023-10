Tonali, il post sulle scommesse scatena le polemiche: cancellazione e ‘giallo’

Il coinvolgimento di Tonali nel caso scommesse causa ulteriori polemiche sul web: post social cancellato, è bufera

Il caso scommesse sta dipanando i suoi primi effetti. Per Nicolò Fagioli, squalifica, con il patteggiamento, di sette mesi. Dopo il centrocampista della Juventus, si è autodenunciato anche Sandro Tonali. Da capire come si svilupperà la sua posizione, che potrebbe essere anche piuttosto delicata. Tonali avrebbe infatti ammesso di aver scommesso anche sul Milan quando era un giocatore rossonero.

In questi giorni, di sicuro, non mancano mai spunti per le polemiche. Altri arrivano anche dai social. Per la precisione, dall’account Twitter di Ryanair Italia, che già in passato si è segnalato per post ironici a tema sportivo che hanno generato più di qualche discussione.

In questo caso, il post incriminato inquadra proprio Fagioli e Tonali a bordo di un aereo della compagnia e la scritta in didascalia “Non ci accettano scommesse sui posti casuali“. La particolarità che ha generato dibattito tra gli utenti è vedere Tonali con la maglia del Milan, ormai suo ex club.

Il post è stato successivamente cancellato e poi ripostato, con un piccolo ‘giallo’. Nel nuovo post appare solamente Tonali, mentre il volto di Fagioli è sparito. Anche questo aspetto diventerà sicuramente virale sul web, dove le notizie corrono veloci, l’ironia e le gaffe ancora di più.