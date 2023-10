Lazio, addio Immobile: il sostituto a gennaio

Nel futuro di Immobile non c’è la Lazio. Il club biancoceleste ora deve correre ai ripari: il rinforzo in attacco può arrivare già a gennaio.

Un inizio di stagione difficile per Ciro Immobile, prima gli infortuni e ora gli screzi con una parte della curva e con la società. Nonostante le parole decise del Presidente Lotito, la permanenza del capitano biancoceleste a Roma è in bilico.

Infatti, Immobile potrebbe non aspettare l’estate, ma salutare il club già a gennaio. Le soluzioni ci sono. In primis, l’Arabia che farebbe carte false per assicurarsi il centravanti azzurro. Già in estate erano arrivate due offerte: una dall’Al-Shabab, l’altra dall’Al-Wehda, entrambe di circa 35 milioni di euro per due anni più diversi bonus da concordare.

Se all’epoca, Immobile aveva deciso di rifiutare e sposare nuovamente la causa laziale, tra mille dubbi e perplessità, ora potrebbe, invece, valutare l’opzione del trasferimento in Arabia. All’orizzonte, però, c’è la possibilità di rimanere in Italia e ricongiungersi con il suo ex allenatore, Simone Inzaghi. I problemi nel reparto offensivo dell’Inter ci sono e il numero 17 rappresenterebbe una prima soluzione. Inoltre, con il tecnico nerazzurro troverebbe uno schema di gioco più adatto alle sue corde. L’unico ostacolo per il trasferimento a Milano è la richiesta economica del club. Lotito lo cede per almeno 40 milioni, cifra abbordabile per gli arabi, più complicata per l’Inter.

Mercato Lazio, a gennaio nuovo attaccante per Sarri

L’addio di Immobile potrebbe essere sempre più vicino, il club biancoceleste deve correre ai ripari e trovare già a gennaio una soluzione per Sarri.

Nella lista, spunta il profilo di Taremi. L’attaccante del Porto è in scadenza a giugno ed è un profilo che già nel 2022 piaceva alla dirigenza biancoceleste. Sull’iraniano però ci sono anche le due milanesi. La seconda pista porta ad Antonio Sanabria, classe 1996 in forza al Torino. Quest’estate, Cairo aveva rifiutato un’offerta di 35 milioni per il centravanti e Samuele Ricci. I due club, però, continuano ad essere in contatto e la possibilità di vedere Sanabria in biancoceleste a gennaio potrebbe diventare realtà.

Altro nome, più volte abbinato ai gusti della società laziale, è quello di Vangelis Pavlidis. Prima di puntare su Castellanos, la Lazio si era informata sul calciatore greco, che alla fine è rimasto in Olanda. Il centravanti dell’ AZ Alkmaar aveva attirato le attenzioni della dirigenza capitolina durante la doppia sfida in Conference League, dove, da protagonista, è riuscito ad eliminare i biancocelesti. Il contratto del calciatore scade nel 2025 e ad oggi può rappresentare una scelta validissima per il post Immobile: classe 1998, senso del gol e, soprattutto, la giusta cattiveria in area di rigore.