Lautaro al Barcellona, ecco la svolta

Svolta per il futuro di Lautaro Martinez, di nuovo accostato ai top club europei ed in particolare al Barcellona. L’indiscrezione dalla Spagna

Da capitano e assoluto trascinatore all’Inter a riserva nell’Argentina di Scaloni. Lautaro Martinez deve fare i conti con la concorrenza di Julian Alvarez, che dopo essersi preso il posto da titolare nell’Albiceleste è diventato un irrinunciabile anche per Pep Guardiola.

“Lautaro è il secondo marcatore dopo Leo (Messi, ndr). Non siamo preoccupati. Lautaro è uno dei nostri giocatori migliori e lo vogliamo. Non ho nemmeno parlato di questo problema con lui”. Negli scorsi giorni il CT argentino si è espresso così sull’astinenza del Toro in Nazionale: “Non siamo preoccupati, non so se lo sia lui, ma immagino di no. L’altro giorno ha fatto una partita spettacolare e non c’è molto altro da dire”.

L’avvio di stagione con l’Inter, invece, è da record: Lautaro è già arrivato in doppia cifra in campionato e ha lasciato il segno anche in Champions League. Sono in totale 11 i gol a referto in 10 presenze stagionali, condite anche da 2 assist. Lo straordinario inizio di stagione dell’argentino ha subito riacceso le sirene dei top club europei. Barcellona su tutti.

Calciomercato Inter, il Barcellona punta su Julian Alvarez

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, però, il club blaugrana starebbe puntando proprio il connazionale e compagno di reparto di Lautaro, Julian Alvarez.

Il Barça pensa già al post Lewandowski ed in cima alla lista del ds Deco c’è l’attaccante del Manchester City campione d’Europa. Una buona notizia anche per l’Inter in chiave Lautaro Martinez: la speranza dei nerazzurri è che il club spagnolo possa presto virare su Alvarez.