La Juventus insidia l’Inter: Marotta trema, possono sfilarglielo

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo una situazione decisamente delicata all’interno della sua rosa. I bianconeri, che stanno affrontando il caso legato alla questione doping di Paul Pogba, ora sono anche alle prese con il problema scommesse e con la squalifica comminata a Nicolò Fagioli, altro centrocampista precedentemente a disposizione del tecnico livornese.

Adesso, in casa bianconera, la coperta è davvero corta e, in vista delle prossime finestre di calciomercato, la Juve per forza di cose dovrà ricorrere a qualche acquisto. Nel mirino della Vecchia Signora potrebbe finire anche un giocatore che, nelle ultime settimane, è stato seguito con una certa attenzione dall’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Stiamo parlando di Tomas Soucek, mediano e regista del West Ham in Premier League. Il giocatore della Repubblica Ceca, in scadenza di contratto al termine della stagione, sarebbe il colpo a zero di Marotta, ma occhio alla possibile concorrenza della Juventus.

La Juventus può mettere gli occhi su Soucek: la situazione

La Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli potrebbe mettere nel mirino il nome di Tomas Soucek, centrocampista del West Ham che, anche in questa stagione, la sua ultima con il club londinese, è uno dei leader assoluti della squadra di Premier League.

L’ex giocatore dello Slavia Praga, che qualche anno fa ha anche sfidato l’Inter in Champions League, ha un valore in sede di calciomercato di circa 35 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza fa cambiare decisamente la visione sul suo cartellino. La Juventus poi, che avrebbe un bisogno immediato di un giocatore come Soucek, potrebbe anche riflettere su un tentativo, magari con un’offerta non altissima al West Ham, già nella finestra di calciomercato invernale provando anche a beffare l’Inter di Beppe Marotta che, invece, sta provando ad intavolare una trattativa con il giocatore per un suo arrivo a parametro zero alla scadenza del contratto.