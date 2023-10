Caso scommesse, Tonali divide i tifosi: “Che delusione, ma resta uno di noi”

La reazione dei tifosi milanisti sui social dopo gli aggiornamenti sul caso Tonali. Ecco cosa ne pensano i sostenitori del Diaviolo

La separazione da Sandro Tonali per i tifosi del Milan è stato un vero e proprio shock. Questa estate nessuno si aspettava l’addio del centrocampista italiano, ma una super offerta da parte del Newcastle ha fatto saltare il banco.

Per i sostenitori del Diavolo sono stati davvero giorni complicati, ma l’ottimo calciomercato ha certamente alleviato la ferita. L’amore per Tonali, però, è rimasto immutato. Un amore reciproco, che si è potuto ammirate nel match di Champions League, quando il Milan è stato chiamato ad ospitare il Newcastle. Prima le parole del giocatore in conferenza, poi l’abbraccio di San Siro nei suoi confronti.

Tonali divisi, la reazione sui social

Un amore, che adesso, però, è messo a serio rischio da quanto sta succedendo. Tonali – secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – avrebbe scommesso anche sul Milan. Una notizia questa che ha chiaramente sconvolto i tifosi.

Sui social non si fa altro che parlare di questo e i commenti sono davvero diversi. La delusione da parte dei sostenitori rossoneri è evidente, ma sono tantissimi coloro che si stanno mostrando comprensibili nei confronti di un calciatore, che deve fare i conti con la ludopatia. Qualcuno lo ha scaricato: “Addio Sandro, puoi anche rimanere in Inghilterra, che delusione”, scrive vitt. Altri come Elbonito lo sostengono: “Ha sbagliato, ma queste ingenuità non tolgono nulla al fatto che è tifoso rossonero”

#Tonali ha scommesso sul Milan in partite dove non giocava, oppure sulla vittoria.

Ha sbagliato, ma queste ingenuità non tolgono nulla al fatto che è tifoso rossonero.

Il popolino dei social, invidioso, lo critica.

Fregatene Sandrino, la prossima stagione tornerai più forte! pic.twitter.com/81B7iijLqU — Elbonito (@ElboAcMilan) October 18, 2023

Mi spiace ma io non lo scarico! Sandro era e resta uno di noi, inoltre sarebbe opportuno capire che scommettere è ben diverso dall'illecito sportivo (truccare le partite).

Infine un pensiero a chi rosica ancora dopo 17 mesi: guardate questa foto e… impazzite!#Tonali❤️🖤 pic.twitter.com/KkjnEqMy4C — Nicolò casciavìt🔴⚫ (@Nicol35807036) October 18, 2023

Giocare sul Milan VINCENTE Scommettere sul successo di se stessi e sul proprio gruppo, roba da leader e capitano Roba che non puoi combinare se non dando il 110% per i tuoi colori Mai visto gesto più milanista di questo, SANDRO ❤️ https://t.co/T6m726L1Sa — 👑 (@Pirichello) October 18, 2023

addio Sandro, per quando mi riguarda puoi restare per tutta la tua vita in Inghilterra. Che delusione — vitt; 🟥 (@vittxbug) October 18, 2023

Bah io per quello che leggo non riesco a mettere in dubbio quanto fosse milanista questo ragazzo. Però mi scade tantissimo dal lato umano, menomale che è venuto fuori adesso che è al Newcastle e ho già elaborato il distacco https://t.co/pr43KleuXJ — de___de (@semprefede) October 18, 2023

E niente, vogliono lo scudetto del 2022.

C'è chi è ludopatico e chi cartonatopatico. — FMCR (@FMCROfficial) October 18, 2023

Comunque l’idea che possa essere andato al Newcastle senza pensarci troppo per ripagare i debiti/giocare di più può aver senso — . (@gattusismo__) October 18, 2023