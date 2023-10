Martial a gennaio in Serie A: arriva a prezzo ridicolo

L’attaccante francese è in scadenza di contratto col Manchester United. Con la maglia dei ‘Red Devils’ ha totalizzato 89 gol

Da possibile stella del calcio mondiale a scarto che quasi nessuno vuole, la parabola di Martial è per certi versi incredibile. Ma non inspiegabile, perché poi a parlare è sempre il campo, che sia di allenamento o di partita, e negli ultimi anni ha parlato sempre male del francese. Negli ultimi due, ma anche tre anni il francese ha spesso e volentieri stradeluso le attese, tanto che il Manchester United non vede l’ora di liberarsene una volta per tutte.

Meglio se a gennaio, in modo tale da non perderlo a costo zero a giugno. Già perché il classe ’95 è in scadenza di contratto, anche se in esso è presente una clausola che potrebbe prolungare l’accordo fino al 2025. Ma i piani dei ‘Red Devils’ non prevedono la conferma del transalpino, ormai fuori dal progetto sportivo degli inglesi. E non da oggi…

Ten Hag lo sta utilizzando, 275′ fin qui, ma solo perché lo ha a disposizione e Hojlund ha avuto dei problemi di inserimento. Senza dimenticare la rottura con Jadon Sancho, pure lui destinato all’addio a meno che non sia proprio l’olandese a salutare. Il che non è impossibile, considerato l’inizio pessimo di stagione di Onana e compagni.

Tornando a Martial, per lui si parla si Francia e Italia come possibili destinazioni. È ancora giovane, a dicembre spegnerà 28 candeline, ma è chiaro che sarà per forza di cose costretto a ridursi (l’attuale è di circa 10/11 milioni di euro netti) l’ingaggio onde evitare di rimanere disoccupato. Nel calcio di oggi sono sempre di meno i club che buttano soldi per calciatori dal rendimento molto altalenante, di cui Martial è uno degli emblemi.

89 gol al Manchester United, 105 in carriera, nonostante tutto Martial a zero o a prezzo contenuto – in Spagna parlano di una richiesta di 10 milioni – rappresenta una ‘occasione’ interessante per le big della nostra Serie A, che di certo non navigano nell’oro.

Di recente è stato riaccostato all’Inter, del resto si sa che Marotta è un suo vecchio estimatore (lo United potrebbe offrirlo per Dimarco a gennaio), mentre in passato è stato nel mirino di Milan e Juventus. Tutte e tre, in particolare le milanesi, sono a caccia di rinforzi per il reparto avanzato, per cui non stupirebbe se nei prossimi mesi qualcosa o qualcuno dall’Italia si muoverà in direzione Inghilterra per parlare di Martial.