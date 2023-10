Lotito ‘ringrazia’ l’Arabia: i soldi di Milinkovic-Savic per il colpo di gennaio

Lotito, dopo la cessione di Milinkovic-Savic, sembra aver trovato il giocatore perfetto per andare a rinforzare il centrocampo

Il campionato della Lazio non è iniziato nel migliore dei modi; la vittoria sull’Atalanta, nell’ultimo turno di Serie A prima della sosta per le nazionali, può rappresentare la svolta all’interno di una stagione partita con diverse difficoltà. Dopo otto giornate, i biancocelesti sono al tredicesimo posto con tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte; un rendimento da migliorare così come la tenuta difensiva dal momento che i ragazzi di Sarri, in questa prima partite di campionato, hanno già subito dodici gol.

Una delle difficoltà della Lazio è rappresentata, senza ombra di dubbio, dalla cessione di Milinkovic-Savic; il centrocampista era un punto fermo nell’undici titolare di Sarri. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, con una buonissima tecnica e la capacità di essere una soluzione in più a livello offensivo grazie ai suoi inserimenti.

La cessione all’Al-Hilal, nell’ultima sessione di mercato estiva, è stata difficile da digerire perché ha privato Sarri di un giocatore fondamentale. Sostituire Milinkovic-Savic è impresa ardua ma Lotito sembra aver trovato la soluzione perfetta per andare a rinforzare nel migliore dei modi il centrocampo della sua Lazio.

Calciomercato Lazio, piace Mats Wieffer: la situazione

Il patron biancoceleste, per andare a rinforzare il centrocampo della Lazio, sembra aver messo gli occhi su Mats Wieffer; parliamo del classe 1999 in forza al Feyenoord. Il club olandese sarà il prossimo avversario dei biancocelesti in Champions League (partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale) e la Lazio avrà modo di visionare più da vicino un giocatore interessante.

Dal punto di vista tattico, Wieffer può essere impiegato sia in un 4-2-3-1 nei due davanti alla difesa ma anche come mezzala in un centrocampo a tre. Duttilità tattica molto importante perché offre diverse soluzioni alla propria squadra; passiamo al lato economico e, da un punto di vista, per portarlo via dal Feyenoord sembrano essere necessari venticinque milioni di euro.

L’obiettivo dei biancocelesti dovrebbe essere quello di arrivare a dama nella prossima sessione estiva di mercato ma non è da escludere che possa esserci un tentativo a gennaio anche se l’operazione, a stagione in corso, è molto difficile considerando l’importanza del giocatore per il sistema di gioco del Feyenoord.

Prematuro parlare di nuovo Milinkovic-Savic considerando anche quanto fatto dal centrocampista serbo in biancoceleste; la Lazio, però, segue con attenzione un giocatore forte e con la possibilità di rinforzare, in maniera importante, la rosa a disposizione di Sarri.