Il nuovo allenatore ha deciso: così lascia definitivamente la Juventus

Il nuovo allenatore ha già chiesto un acquisto di spessore: destinato a lasciare la Juventus e la Serie A

Svolta in panchina e svolta sul mercato. Non è certo una novità che l’arrivo di un nuovo tecnico, abbia come conseguenza qualche modifica anche delle strategie sul mercato.

Del resto, di esempi di allenatori che chiedono i propri ‘pupilli’ appena arrivano in una nuova squadra ne è esempio la storia del calcio e l’elenco potrebbe ulteriormente arricchirsi. Coinvolta anche la Juventus che vive un momento particolarmente complicato con il caso Fagioli che toglierà un altro centrocampista ad Allegri che ha già perso Pogba.

Proprio a centrocampo c’è stata una delle cessioni estive: Arthur ha lasciato la Juventus per trasferirsi alla corte di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a venti milioni, un’operazione che ha fatto risorgere il centrocampista brasiliano, tornato a livelli molto alti in queste prime settimana in maglia viola.

Così alti, che il suo nome è tornato ad essere chiacchierato anche in ambito mercato con il nuovo allenatore che lo ha già indicato alla propria dirigenza.

Calciomercato Juventus, Arthur torna in Spagna

Un avvio di stagione importante per Arthur che in un’intervista recente ha ammesso che l’attuale periodo è il migliore della sua carriera. “Non sono mai stato fisicamente al livello di oggi, vivo il periodo migliore della mia carriera” la frase dell’ex Barcellona che proprio in Spagna potrebbe ritorno.

Il nuovo tecnico del Siviglia, Diego Alonso, lo ha infatti indicato come profilo perfetto per rinforzare il reparto centrale della formazione andalusa. Una richiesta che si scontra però con una situazione contrattuale che mette il club spagnolo in una condizione non semplice. La Fiorentina, infatti, ha la possibilità di riscattare Arthur per venti milioni di euro e, viste anche le prestazioni, difficilmente si lascerà sfuggire questa occasione.

Ecco allora che il Siviglia dovrà, in caso di riscatto, andare a bussare alla porta della Fiorentina e convincere i viola a privarsi, giocando ovviamente al rialzo sul prezzo, di Arthur.