Fiore in tackle: “Il paragone tra Balotelli e Ibra non regge”

Stefano Fiore, ex attaccante di Lazio e Fiorentina, è intervenuto in diretta sul canale Twitch di TvPlay.it per commentare gli ultimi eventi nel mondo del calcio. In particolare ha espresso la sua opinione sulla questione Fagioli e sul litigio social tra Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic.

Negli ultimi giorni sta spopolando sul web il litigio tra Ibrahimovic e Balotelli. Lo svedese ha accusato il vecchio compagno di aver sprecato un talento limpido con la sua sregolatezza extra campo. L’attaccante bresciano ha risposto poi su Instagram pubblicando una foto che lo ritraeva con in mano la Champions League, il vero tallone d’Achille di Zlatan, vinta con la maglia dell’Inter nel 2010.

In molti si sono espressi in merito, e anche Stefano Fiore ha commentato l’accaduto in diretta Twitch: “Balotelli è come Cassano, avevano un talento smisurato ma lo hanno sprecato. Il battibecco con Ibra non dovrebbe esistere, Zlatan è rimasto ai vertici per 15 anni”. L’ex attaccante della Lazio, oggi collaboratore tecnico della Spal, si è dunque fermamente schiarato a favore dello svedese, appoggiando le sue osservazioni su SuperMario.

Fiore, però, non ha parlato solamente del litigio, ma ha anche toccato molti altri argomenti. Ad esempio ha espresso la propria opinione sul caso delle scommesse: “Era normale andare a patteggiamento per una riduzione di pena, normalmente si rischiano tre anni. I suoi legali hanno preso la strada corretta, secondo me, Fagioli è stato molto fortunato”.

Fiore sprona Immobile: “Ciro deve far parlare il campo, ma tornerà a fare quello che sa fare”

Recentemente Immobile si era sfogato contro le critiche ricevute per le ultime prestazioni con la maglia della Lazio. Stefano Fiore, durante l’intervista a TvPlay.it, ha voluto spronare l’attaccante di Torre Annunziata.

Ciro Immobile sta vivendo un momento piuttosto buio, forse il peggiore con la maglia della Lazio. Stefano Fiore, che in passato si è trovato a ricoprire lo stesso ruolo, ha voluto commentare la situazione: “Nel mondo del calcio c’è poca riconoscenza, devi sempre fare di più. Capisco lo sfogo di Immobile, se non vieni riconosciuto ci rimani male, ma lui deve far parlare il campo. Sono sicuro che tornerà a fare quello che sa fare”.

Non solo di Lazio, Stefano Fiore si è soffermato anche sulle qualità di un’altra sua ex squadra: “Alla Fiorentina, al momento, stanno segnando solo gli altri. Se anche gli attaccanti si mettono a far gol, allora si può puntare anche a più del settimo posto”. Si è poi espresso sulle rivali dei viola per ottenere un pass verso l’Europa League: “Roma e Lazio sono club importanti, ma gli manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità”.

