Empoli, guai per Baldanzi in Nazionale: i tempi di recupero

Tommaso Baldanzi è stato costretto al cambio con la Nazionale Under 21. Il centrocampista dell’Empoli rischia uno stop

Brutte notizie per l’Empoli di Andreazzoli: Tommaso Baldanzi è stato costretto al cambio durante la sfida degli Azzurrini contro l’Under 21 della Norvegia. Le condizioni verrano valutate nei prossimi giorni, ma si teme uno stop.

Nel pomeriggio è andata in scena la gara tra le nazionali Under 21 di Italia e Norvegia a Bolzano. Gli Azzurrini hanno giocato una partita di altissimo livello, dimostrando di aver lasciato alle spalle in fretta il brutto evento che in settimana aveva portato all’esclusione di Marco Nasti dal ritiro. La squadra allenata da Nunziata ha espresso sul campo un gioco tranquillo ed efficace, che ha permesso di superare gli avversari per 2 reti a 0, senza mettere mai in discussione il risultato.

Era stato proprio Tommaso Baldanzi a sbloccare la partita, con un gran gol al 25′ minuto. Il giocatore dell’Empoli aveva poi messo lo zampino anche sulla seconda rete, servendo un assist per il raddoppio di Sebastiano Esposito. Nel corso del primo tempo, però, il classe 2003 ha subito un contrasto che ha inficiato il resto della partita. Al minuto 56 Baldanzi è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, uscendo visibilmente zoppicante.

Le condizioni del giocatore restano incerte e verranno valutate nei prossimi giorni. Difficilmente il centrocampista dell’Empoli, però, potrà essere a disposizione per la partita di lunedì contro la Fiorentina. Lo stop non dovrebbe essere molto lungo, infatti già da settimana prossima Baldanzi potrebbe tornare ad allenarsi. Al momento si pensa ad un lieve trauma distorsivo della caviglia destra, dovuto alla forte botta subita nel corso del primo tempo.

Simone Giri