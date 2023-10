Caso scommesse, l’ex Inter respinge le accuse: tra vongole e Corona

Caccia alla gola profonda di Fabrizio Corona: l’ex paparazzo ha fornito un identikit della sua fonte, lo zio di un amico di Mario Balotelli

Ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico di Mario Balotelli e calciatore passato per la Roma: lo zio di questo calciatore sarebbe la fonte di Fabrizio Corona che ha svelato il nuovo scandalo delle scommesse che ha travolto il calcio italiano.

Nei giorni scorsi ha destato scalpore la notizia rilanciata da Fabrizio Coronail quale ha fatto luce sul nuovo scandalo scommesse, facendo i nomi di alcuni calciatori che avrebbero scommesso su piattaforme illegali e ora finiti nel mirino della Procura di Torino. In un suo intervento televisivo, l’ex paparazzo ha fornito un identikit della sua fonte che lo ha portato a fare i nomi di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

In particolar modo, Fabrizio Corona aveva parlato della sua “gola profonda”, ovvero lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico di Mario Balotelli e calciatore passato per la Roma: lo zio di questo calciatore sarebbe la fonte di Fabrizio Corona. E in molti, inevitabilmente, avevano pensato a Davide Santon, ex terzino in forza all’Inter dal 2015 al 2018 prima di passare alla Roma, club in cui ha militato fino al 2022, prima di lasciare ufficialmente il calcio giocato.

Caso scommesse, lo sfogo di Davide Santon

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, l’ex terzino nerazzurro si è lasciato andare a un duro sfogo, assicurando che suo zio “non è la gola profonda di Corona“.

Nell’intervista, Santon ha aggiunto che lo zio “ha un allevamento di vongole. Non so nulla di queste scommesse. È una cosa che mi fa schifo”. Inoltre, Santon ha smentito anche di essere vicino a Mario Balotelli: “Non lo sento più, ogni due settimane cambia numero” ha concluso Santon, respingendo così le voci che vedevano lo zio coinvolto nello scandalo che nei giorni scorsi ha travolto il calcio italiano e che sembra essere destinato a far parlare ancora nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, quando potrebbero emergere nuovi dettagli e altri nomi di calciatori e dirigenti di squadre di Serie A e Serie B.