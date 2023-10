Replica dura a Corona sul caso scommesse: “Sono scandalizzato, intervenga la magistratura”

Caso scommesse nel mondo del calcio, il comportamento di Fabrizio Corona duramente criticato: risposta a muso duro

Il caso scommesse si sta abbattendo sul calcio italiano causando non poche polemiche. Dopo il coinvolgimento comprovato di Nicolò Fagioli e quello da chiarire di Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski, potrebbero emergere altri nomi legati alla vicenda. Nella quale sta recitando un ruolo particolare Fabrizio Corona.

L’ex fotografo dei vip sta svolgendo una propria inchiesta parallela a quella della Procura di Torino e sta progressivamente rivelando i nomi di protagonisti coinvolti. Altre informazioni di una certa rilevanza sono attese prossimamente, di certo le polemiche non mancano nemmeno sul suo operato. E mentre ci si chiede quali potranno essere le effettive conseguenze di quanto sta accadendo – a Calciomercato.it, l’avvocato Di Cintio ha parlato di gravi sanzioni per i singoli ma pochi rischi per i club – arrivano repliche piuttosto piccate alle azioni di Corona.

Corona, l’ex dg della FIGC contro di lui: “Personaggio equivoco, è uno stillicidio”

In particolare, ne ha parlato in maniera assai critica Antonello Valentini, ex dg della Federcalcio e oggi consulente per la comunicazione per il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Parole molto dure quelle spese nei confronti di Corona in una intervista a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’. “Chi ha sbagliato deve pagare, ma non bisogna sparare nel mucchio – ha dichiarato – Si tratta di uno stillicidio di informazioni sbagliato, da parte di un personaggio equivoco. Sono scandalizzato dal fatto che abbia annunciato la sua presenza alla Rai per divulgare altri nomi. Spero che intervenga la magistratura chiedendo a Corona di parlare prima con loro che in tv”. Sulla vicenda scommesse nel suo insieme, Valentini sostiene che i procuratori potrebbero fare di più per i calciatori: “Hanno un ruolo importante e grande ascendente sui giocatori, dovrebbero avere una figura importante in termini di prevenzione ed educazione”.