Nuovo colpo dopo la squalifica per scommesse: Milano ko

La squalifica per scommesse non ferma le voci di mercato: può cambiare squadra dopo lo stop, complicando i piani di Inter e Milan

Lo scandalo scommesse tiene banco in questa pausa per le Nazionali. Il campionato fermo non ha frenato le polemiche, soprattutto dopo che è scoppiato il caso che ha coinvolto (almeno finora) Fagioli, Tonali e Zaniolo.

Nomi importanti per il panorama calcistico italiano, ai quali ne potrebbero seguire anche altri, almeno stando a quanto preannunciato da Fabrizio Corona, l’ex paparazzo che con le sue rivelazioni ha dato il là allo scandalo.

Uno scandalo però che non riguarda soltanto l’Italia: di recente, infatti, in Inghilterra Ivan Toney è finito nel mirino proprio per le scommesse. L’attaccante inglese, in forza al Brentord, è stato costretto a saltare lo scorso anno il Mondiale in Qatar ed è tuttora sospeso fino al 17 gennaio prossimo.

Questo però non frena le voci di mercato sul suo conto con Tottenham e Chelsea che, stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, sono pronte ad acquistarlo già nella finestra invernale di campagna trasferimenti.

Una eventualità che potrebbe complicare i piani di Inter e Milan. Già perché il Brentford, dovesse andare via Toney, avrebbe già individuato il sostituto: Serhou Guirassy.

Calciomercato Inter, il Brentford su Guirassy se parte Toney

Stando a quanto riferisce la fonte prima menzionata, infatti, il club inglese sarebbe pronto a rompere gli indugi e provare a chiudere l’arrivo dell’attaccante dello Stoccarda.

Ventisette anni, il franco-guineano è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, arrivando già a quota quattordici gol in otto partite disputate. Un rendimento da record che ha acceso i riflettori di diverse società su di lui: Inter e Milan, ad esempio, lo stanno monitorando e sono pronte a far partire l’assalto, così come le inglesi West Ham, Crystal Palace, Bournemouth e Fulham.

Per tutte però c’è la concorrenza del Brentford che potrebbe perdere Toney prima che finisca di scontare la squalifica per scommesse e rifarsi con il 27enne franco-guineano.