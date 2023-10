Milan, si rivede Bennacer: ecco quando può tornare in campo

Il centrocampista algerino è tornato a Milanello per iniziare la fase di recupero dall’infortunio

Si è aperta con una buonissima notizia la giornata odierna di casa Milan. Il club rossonero, dopo diversi mesi, ha infatti riabbracciato a Milanello Ismael Bennacer. Il centrocampista era finito sotto i ferri lo scorso maggio dopo aver riportato una lesione alla cartilagine del ginocchio destro rimediata in Champions League contro l’Inter.

Dopo aver subito intrapreso un lungo percorso di rieducazione già dalla scorsa estate, da oggi Bennacer è tornato ad allenarsi nelle strutture di Milanello. Si tratta ovviamente di un lavoro individuale che lo terrà occupato ancora per diverse settimane, prima di ottenere il via libera a tornare in campo. Al momento, però, è bastata la sua presenza presso il centro sportivo per strappare un sorriso a Stefano Pioli che lo attende a braccia aperte.

L’ex Empoli sino alla scorsa stagione è stato tra i leader tecnici del suo Milan in un centrocampo diverso da quello ridisegnato ad inizio anno dall’allenatore rossonero. L’impressione è che, col nuovo assetto che ha portato ben tre uomini in mezzo al campo, Bennacer possa occupare un ruolo di prim’ordine e in più posizioni. Sia da mezzala dotata di grande qualità in fase di costruzione, sia davanti alla difesa anche con compiti di interdizione che in passato ha dimostrato di saper svolgere in maniera più che sufficiente.

Milan, quando può tornare dall’infortunio Bennacer

Una volta rientrato a Milanello, andiamo a vedere quelle che saranno le prossime tappe che riporteranno nuovamente Bennacer in campo.

Come anticipato, per il momento l’ex centrocampista dell’Empoli dovrà limitarsi ad un lavoro individuale prima di forzare nelle prossime settimane. L’obiettivo del ragazzo è quello di poter tornare in campo a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Insomma, davanti a Bennacer c’è ancora parecchio tempo e soprattutto del duro lavoro. Ma da gennaio in avanti per Pioli potrà rivelarsi qualcosa in più che un semplice nuovo acquisto.