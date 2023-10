La Juventus non aspetta: regalo ad Allegri anticipato a gennaio

Possibile colpo Juve anticipato a gennaio, arriva da Madrid. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti di mercato

Dal caos scommesse al campo, fino al calciomercato. È una sosta per le Nazionali infuocata in casa Juventus e non solo.

Il terremoto scommesse ha travolto anche Nicolò Fagioli ed il club bianconero. Ne ha parlato ieri Cristiano Giuntoli, intervenuto al Festival dello Sport: “Siamo molto dispiaciuti per Fagioli, noi tempestivamente abbiamo avvertito la Procura Federale e il ragazzo si è messo a disposizione. Il nostro compito non è solo quello di punirlo ma dobbiamo rieducare il sistema, abbiamo grandi responsabilità verso il futuro”.

Poi il tema mercato: “Stiamo andando in un percorso per valorizzare tutti quelli che abbiamo a disposizione. Possiamo fare meglio, ma la strada è quella giusta. C’è qualche mese da qui a gennaio, vediamo se e come intervenire. Siamo in valutazione, pensiamo alla prossima gara e lavoriamo ogni giorno per fare le cose giuste per riportare la Juve dove merita”. In questo senso, arrivano nuove indiscrezioni di mercato in vista di gennaio.

Calciomercato Juventus, Hermoso può arrivare a gennaio: i dettagli

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, la Juventus potrebbe anticipare il colpo Hermoso dall’Atletico Madrid già a gennaio.

Stando al giornalista turco, infatti, il difensore in scadenza con i Colchoneros potrebbe arrivare nella prossima sessione di mercato. Di Hermoso-Juve si era già parlato ma per un possibile arrivo a parametro zero, nel prossimo giugno. Staremo a vedere.