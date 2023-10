Juve, Rabiot apre al rinnovo: è il punto fermo del centrocampo di Allegri, orfano di Pogba e Fagioli

La Juventus entra nella settimana del big match del Meazza contro il Milan. Allegri visita Pioli, che guida la testa della classifica. Un momento non facile per il calcio italiano e per la Juventus, alle prese con il caso legato a Fagioli

Ironia della sorte, le vicende extra-campo si abbattono ancora sul centrocampo bianconero. La mediana è il settore evidentemente più colpito da questioni che esulano dal gioco, come noto. Una certezza, però, c’è ancora: porta il nome di Adrien Rabiot.

La Juventus perde due pezzi pregiati del centrocampo, a poche settimane l’uno dall’altro. A dire il vero, all’assenza di Paul Pogba la tifoseria bianconera si era già abituata. L’anno scorso le difficoltà fisiche, poi la difficile estate volta al recupero… il lento rientro e la stop legato al doping. Insomma, Pogba Allegri non lo ha mai avuto.

L’altra defezione, legata a Nicolò Fagioli e al caso scommesse, mette ancora più in difficoltà la mediana della Juventus. Un questo inizio di stagione l’ex Cremonese si era alternato spesso con Fabio Miretti. Di fatto un titolare, o subito primo ricambio. Il centrocampo bianconero perde senza dubbio un interprete di qualità e prospettiva.

Nonostante un inizio di stagione non esaltante, comunque condito con un gol e due assist, uno dei punti fermi in mezzo al campo per la ‘Vecchia Signora’ è Adrien Rabiot, impegnato in questo momento con la sua Francia. E proprio dal ritiro dei ‘galletti’ ha parlato anche della ‘sua’ Juve.

Calciomercato Juventus, Rabiot: “Restare alla Juve la scelta migliore. Rinnovo? Qui sono contento”

Uno dei ‘colpi di mercato’ della Juventus della scorsa estate è stato il rinnovo di Adrien Rabiot. Per un anno, certo, ma il francese è rimasto in bianconero nonostante l’assenza dalle coppe europee. Lo stesso calciatore, ha parlato del suo futuro.

Adrien Rabiot non ha mai messo d’accordo tutti, tra critica e tifosi. La stagione dello scorso anno però ha convinto la Juventus a investire ancora su di lui. Forte anche di una stima incondizionata da parte del tecnico Massimiliano Allegri, che stravede per il suo ‘Cavallo pazzo’ di centrocampo.

Il francese è un giocatore di caratura internazionale e nella rosa attuale della Juventus uno dei più ‘pesanti’ a livello tecnico, averlo o meno cambia parecchio. Ecco perché Allegri ha spinto per tenerlo a Torino. Dal ritiro della nazionale transalpina, Rabiot a parlato a ‘Telefoot’, anche della sua Juve oltre chiaramente della Francia. Il giocatore ha spiegato che restare alla ‘Signora’ “era la scelta migliore in vista degli europei”. Ad oggi, Rabiot è però un giocatore in scadenza (comunque fissata per il giugno 2024) e le domande sul futuro appaiono inevitabili. Il calciatore, seguito sopratutto in Premier League, è un valore importante per la Juventus che però potrebbe perderlo a zero. Lui, di contro, potrebbe sfruttare la vetrina continentale per strappare un contratto importante.

Lo stesso centrocampista, però, non si nasconde. Sul rinnovo, Adrien Rabiot apre alla Juventus: “Vedremo più avanti, ma alla Juve sono contento“. Non una firma, ma una dichiarazione d’intenti ancora una volta verso i colori bianconeri. A livello contrattuale, Rabiot potrebbe essere libero di firmare già da gennaio un ‘pre-contratto’ con un altro club, motivo per cui la dirigenza juventina vuole accelerare le manovre. Forte della posizione del giocatore, leader di questa squadra e pupillo di Allegri. Le premesse sono buone, ma la strada tra le parti è ancora da colmare.