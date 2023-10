Juve, per il centrocampo si guarda a gennaio: no all’ipotesi svincolati. Le idee di Giuntoli

È la settimana di Milan – Juventus, una classica del calcio italiano. In casa bianconera, però, a tenere banco ci sono anche altri temi tra defezioni, caos scommesse e mercato

La Juventus è destinata a perdere sia Paul Pogba, sia Nicolò Fagioli. Ecco dunque che si apre una emergenza nel reparto di centrocampo.

Arriverà presto il mercato di gennaio, per la Juventus però potrebbe essere più importante della sessione estiva. Già, perché nella scorsa finestra dalle parti della Continassa poche sono state le vibrazioni per i tifosi, alla voce arrivi. Volti nuovi, Andrea Cambiaso di rientro dal prestito e Timothy Weah.

Quello di gennaio è però spesso indicato come ‘mercato di riparazione’ e forse mai come questa volta non potrebbe esserci definizione più azzeccata. Il football director da Trento, al ‘Festival dello Sport’ lo ha detto: “Siamo attenti alle opportunità, valuteremo ‘se’ e ‘come’ intervenire”. Tutto tranne che una chiusura ad eventuali nuovi innesti.

A livello di reparti la Juventus vive una situazione a curiosa: i dubbi di campo sono legati alla difesa e all’attacco, Danilo sarà fuori circa 20 giorni a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra; e sono da monitorare Chiesa e Vlahovic. Nel mentre però per questioni extra ampo si vede costretta a ragionare sul centrocampo in prospettiva mercato.

Calciomercato Juventus: no all’ipotesi svincolati, Giuntoli guarda a gennaio

Il reparto del centrocampo della Juventus soffre a livello numerico, oltre che qualitativo, e la dirigenza bianconera è costretta a muoversi.

Le parole al ‘Festival dello Sport’ del direttore Giuntoli suonano come una ammissione si intenti. La squadra mercato bianconera è al lavoro per puntellare la rosa, sulla mediana, orfana di Pogba e Fagioli.

L’intenzione è quella di cercare opportunità concrete. La certezza per il momento è una: la Juventus non ingaggerá un calciatore svincolato. Un potenziale nuovo innesto non arriverà prima di gennaio.

Fatta questa doverosa precisazione, le idee sono molte. L’occasione è Pierre Emile Hojbjerg che piace, ma solo in prestito. Altrimenti, il sogno della dirigenza e di mister Allegri è Khephren Thuram. Il Nizza chiede almeno 40 milioni, per gennaio è dura. Giuntoli e Manna però sono al lavoro per trovare una quadra.

All’emergente tecnico nizzardo Francesco Farioli piace molto Samuel Iling Jr. Ecco dunque che la dirigenza bianconera può provare a scardinare il muro rossonero privando a inserire il cartellino dell’inglese, che in costa azzurra troverebbe maggior spazio. Una idea, al momento, che potrebbe concretizzarsi, per creare quell’opportunitá di mercato alla quale fa tanto riferimento Cristiano Giuntoli.